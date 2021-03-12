亞當斯獲大工會背書 成楊安澤勁敵

紐約州最大工會之一的32BJ SEIU11日宣布背書支持布碌崙區長亞當斯。(取自推特)

在多項市長參選人民意調查中排第二的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，11日再獲紐約州最大工會之一的32BJ SEIU背書，實力不容小覷，很可能是目前人氣第一的華裔市長參選人楊安澤 的最有力競爭對手。

32BJ SEIU是全國最大的服務業雇員工會之一，代表維修工人、清潔工、機場 、建築工人、學校和餐飲服務人員等全國超過17萬5000名服務工作者，其中8萬5000名成員在紐約工作，大多是移民人士，在新冠疫情下作為必要行業員工在前線工作。

工會主席、紐約市 居民Kyle Bragg表示，內部派系在亞當斯和主計長斯靜格(Scott Stringe)兩位參選人有猶豫，經過很長的討論，最終決定支持亞當斯；主因是他提出的政策更關注社區經濟發展，針對教育和機場議題有很強的見解，以及維護移民人士的權益等，「他明白在這個嚴峻時期下打工人的需求」。

「能獲得32BJ和其成員的背書，是我的光榮。」亞當斯說，在紐約打工的人值得獲得最好的領導，為自己和家人爭取利益；他表示，紐約市需要建立一個「藍領聯盟」(blue-collar coalition)，為社會、經濟和種族正義而戰。

在多項民意調查中，楊安澤和亞當斯兩名參選人最受歡迎，儘管楊安澤獲得年輕白人、亞裔的青睞，但亞當斯獲得大多數非洲裔、西語裔選民的支持，成為楊安澤參選市長最有強而有力的競爭對手；此外，亞當斯更注重遊民、住房等生活議題，頻頻獲得工會支持，不久前也得到頗有影響力的酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)的背書。