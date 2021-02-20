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參選29區市議員 黃啟俊拜會中華公所、提4政見

記者金春香／紐約報導
黃啟俊(左五)拜訪紐約中華公所，推四政見。（記者金春香／攝影）
黃啟俊(左五)拜訪紐約中華公所，推四政見。（記者金春香／攝影）

第29選區市議員參選人黃啟俊(Edward Wong)19日拜訪紐約中華公所，強調當選後會致力扶植小商業，為老人提供基本家庭護理，推動全民獲得網路服務，以及進一步推動優質教育

黃啟俊現任森林小丘亞裔協會(FHAA)主席，同時是第28選區紐約州民主黨委員會男委員，以及第六社區委員會委員，去年7月宣布參選第29選區市議員職位，選區包括皇后區的森林小丘、秋園與雷哥公園等地。

黃啟俊支持保持特殊高中入學考試和資優班項目，為學生提供更多免費備考資源，擴大現有學校席位及建立新的優質學校，以緩解當地學區學校名額擁擠問題，「作為家長，我希望兩個兒子能在住所附近就能獲得優質教育，而不用每天在路上花費一小時到其他學區就讀。」

黃啟俊希望每個家庭都能擁有無線網絡，在疫情期間這更凸顯其重要性；針對低收入家庭，他計畫與私人或政府合作，建立技術服務部門，保證所有家庭獲得充足可靠的網路資源和服務。

去年雙親不幸去世的黃啟俊也提出「全民家庭護理」(Universal Homecare)計畫，不論收入水平，保證老人獲得家庭護理。

黃啟俊表示，若當選市議員，他會加大力度扶持小商業，為商家與銀行和政府部門建立聯繫，保證需要資金幫助的商家獲得低利率貸款；他對社區監獄計畫持反對態度，認為經費應分配給教育、醫療與住房等。

黃啟俊本科畢業於水牛城紐約州立大學，後在復敦大學(Fordham University)取得工商管理碩士學位，他與妻子及兩個兒子現居住在森林小丘，服務社區超過20年。

黃啟俊(右一)拜訪紐約中華公所，推四政見。（記者金春香／攝影）
黃啟俊(右一)拜訪紐約中華公所，推四政見。（記者金春香／攝影）

編輯推薦

  • 美國華人正在掙脫“啞裔”的刻板印象，越來越多地在政場上發出了屬於自己的聲音。一切其實從2013年梁彼得案件爆發開始說起，深入報導紐約布魯克林社區八年的記者黃伊奕一起談談，華人在種族議題當中是怎樣的角色？#BlackLivesMatter「黑人的命也是命」運動這樣地影響了華裔？種族衝突又是如何點燃了華人參政之潮？
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