把BDS運動比做法西斯 楊安澤專欄挨轟

BDS堪比法西斯，楊安澤專欄討好猶太裔遭社媒抨擊。(本報檔案照)

紐約市 長參選人楊安澤在一篇專欄中將親巴勒斯坦的「抵制、撤資、制裁」(Boycott, Divestment and Sanctions, BDS)運動比做法西斯，稱其為「根植在反猶思想和歷史中」，在社交媒體上遭到抨擊，批評人士稱他是「牆頭草，兩邊倒。」

該篇以「我對紐約猶太 社區的展望」為題的專欄文章中，楊安澤表示，他將通過打擊仇恨犯罪和反猶太主義，成為一名「可靠的合作夥伴」；這名前民主黨總統參選人承諾將「反擊BDS」，他認為該運動為「針對以色列 不公平的經濟懲罰」。

文章還指出，BDS不僅根植於反猶思想和歷史，聽信法西斯對猶太企業的抵制，而且是對紐約市經濟的直接攻擊。

「對於像我們這樣的全球化城市來說，跟以色列的緊密聯繫至關重要，紐約擁有除以色列以外世界上最多的猶太裔人口，而由於新冠，全市的經濟正在掙扎，我們應該尋求讓小企業復甦的方法，而不是完全的抵制。」楊安澤寫道。

BDS是親巴勒斯坦團體於2005年成立的非營利組織，目的在向以色列施壓，要求以色列政府停止占領巴勒斯坦國土，該組織呼籲通過抵制等非暴力手段反對以色列，以抗議該地區巴勒斯坦人所謂的虐待行為。

楊安澤此文章一出，社交媒體出現一些抨擊他的言論，認為他把BDS運動比做法西斯主義，「做得太過了」。

非營利組織Integrity First for America的執行董事斯皮塔爾尼克(Amy Spitalnick)發推特稱，楊安澤在玩弄危險的雙重忠誠遊戲，「當真正的納粹在猶太教堂屠殺猶太人，在國會大廈領導叛亂時，他卻把BDS比作法西斯分子，這真是令人費解。」