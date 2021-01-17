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市議員選戰…競選財務申報 黃敏儀居皇后區第二

記者牟蘭／紐約報導
市競選財務局日前宣布第二輪競選財務申報結果，第20選區市議員參選人黃敏儀，共收到8萬7214元的競選基金，在皇后區排名第二。(黃敏儀提供)
市競選財務局日前宣布第二輪競選財務申報結果，第20選區市議員參選人黃敏儀，共收到8萬7214元的競選基金，在皇后區排名第二。(黃敏儀提供)

紐約市競選財務局(NYC Campaign Finance Board)日前宣布第二輪競選財務申報結果，第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，共收到8萬7214元的競選基金，在皇后區所有市議員參選人中排名第二，僅次於第21選區競選連任的市議員莫亞(Francisco Moya)。

市競選財務局網站顯示，加上12月獲得14萬2614元的競選相對基金(Matching Funds)，黃敏儀總競選經費達22萬9828元，扣除已支付的各項花費，帳戶中目前仍有17萬7378元，比同一選區排名第二的參選人獨立司機工會華人司機召集人陳海靈多出8萬元。

根據市競選財務局官網，包括法拉盛的第20選區有六人參選，除了黃敏儀與陳海靈外，還有前紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能、大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任崔容準、社區人士尹導，以及尚未公開宣布參選的黃山姆(Sam Wong，音譯)。

第二輪競選財務申報結果排名第二的為陳海靈，共募集3萬3910元捐款，加上去年12月已獲得7萬2101元相對基金，共募集10萬6011元，還剩8萬8055元；排名第三的王能共募集6萬5463元，還剩3萬1911元；排名第四的崔容準募集5萬194元，還剩2萬3893元，尹導募集1萬998元，還剩8260元。

對此，黃敏儀表示，她有500筆捐款來自選區與全市各地，其中包括醫護人員等，她感謝社區的支持，並表示募款的成果讓她能夠有更多時間聆聽民意，為社區爭取權益，「在接下來幾個月，我將繼續與社區居民交換意見，找出帶領法拉盛走出疫情困境的最佳策略。」

選民連署將於2月23日開始，屆時六名參選人將獲取所需連署簽名；第20選區現任市議員顧雅明任期將於今年底屆滿，該選區包括法拉盛、新鮮草原、大學點與部分貝賽等地區。

相關申報結果，可以於紐約市競選財務局網站查詢，網址是：https://www.nyccfb.info/VSApps/WebForm_Finance_Summary.aspx?as_election_cycle=2021

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