4人參選3名華裔…崔容準角逐法拉盛市議員

崔容準(前排左四)宣布參選2021年法拉盛第20選區市議員。(記者朱蕾/攝影)

大法拉盛 商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任崔容準(John Choe)19日宣布參選2021年法拉盛第20選區市議員；他表示，若當選將致力為選區的工薪家庭、小企業等各階層民眾爭取權利與福利。

崔容準19日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前，和他的家人、各族裔支持者共同宣布啟動市議員競選活動。

「新冠疫情 正嚴重衝擊紐約人，而且進一步暴露社區多年來日益惡化的問題」，崔容準表示，「無證移民疫情期間失去工作卻得不到政府補助，在全世界最富的城市之一紐約，仍有五分之一的民眾面臨食物不足，法拉盛街頭出現越來越多的拾荒者等等，這些問題都亟需解決。」

韓裔崔容準說，他是第一代移民，已在法拉盛生活數十年，第20選區需要選出一名德才兼備的市議員，積極推動具體可行的解決方案，以防止流離失所、社會不安、經濟困頓等問題越發嚴重。

崔容準的支持者表示，20多年來，崔容準一直致力爲法拉盛居民服務，他深刻了解社區面臨的問題，因爲他自己也經歷過這些問題；現在，崔容準決定站出來參選市議員，立志爲工薪家庭帶來真正的解決方案。

崔容準擁有賓漢頓紐約州 立大學歷史學學士、芝加哥大學公共政策碩士學位，他曾於2009年參選法拉盛第20選區市議員，但沒能從多人參選的民主黨初選中勝出。

第20選區現任市議員顧雅明將於2021年底屆滿卸任，還有三人已宣布參選此職位：州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀(Sandra Ung)、華裔電召車司機陳海靈，以及前華策會福壽老人中心主任王能。