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國會眾議員羅斯承認敗選 電賀瑪麗奧

記者顏潔恩／紐約報導
州眾議員瑪麗奧(中)在不在籍選票的計算後依然超越羅斯，確定成為新任國會眾議員。(本報檔案照)
州眾議員瑪麗奧(中)在不在籍選票的計算後依然超越羅斯，確定成為新任國會眾議員。(本報檔案照)

民主黨第11選區國會眾議員羅斯(Max Rose)在普選中落後對手、州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，但堅持要等到不在籍選票統計後才分勝負；不過羅斯12日因票數差距拉大而承認敗選，他表示已致電恭喜瑪麗奧，並承諾在接下來的日子裡完成工作交接。

統計選票完畢時，瑪麗奧和羅斯的得票率是57.9%對比42.1%，前者以3萬7000多張票數領先，幾乎可篤定將贏下該席位；但羅斯當晚在記者會中未承認敗選，認為4萬多張未計的不在籍選票可能推翻結果，而他在這批選票中需要逼近90%的支持率才能打敗瑪麗奧。

這顯然並不是容易的挑戰，羅斯在將近一周後的12日終於承認敗選，「很明顯我們現在的得票率低於50%，我已經致電下屆國會眾議員瑪麗奧，恭喜她勝選」；羅斯說，能代表第11選區是他的榮幸，感謝過去兩年選民願意給他機會，也表示接下來將會和瑪麗奧順利完成交接工作。

羅斯也表示，在明州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸致死案件發生後，美國人民都堅定認為國家需要改變，期間示威者和警員哭泣、擁抱和一起跪著祈禱，大家的心裡不分共和黨或民主黨，只是一群受傷的美國人。

他說，美國正處在十字路口，太多人民覺得不被重視、對領導人失去信心，而作為公眾服務者，有責任修補這些裂痕，重拾人民的信任和理解，「這是我們的家，無論未來面臨怎樣的挑戰，我都會在前線和你們一起戰鬥，使這個城市、國家變得更好、更安全和更團結」。

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