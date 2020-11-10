不在籍投票皇后區10日開點 蘇奧齊、布朗斯汀有望翻盤

蘇奧齊(左四)與布朗斯汀(左六)在3日大選日中暫時落後，不在籍投票清點後，他們有望翻盤。(市議員瓦隆辦公室提供)

皇后區 不在籍投票10日開始清點，在3日大選日選票暫時的落後的國會眾議員 蘇奧齊(Tom Suozzi)與州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)，有望通過這些選票扭轉劣勢，競選連任。

蘇奧齊與布朗斯汀今年的競選連任中，分別遭到共和黨籍候選人桑托斯(George Santos)與薩克洛斯(John Sakelos)挑戰，其中蘇奧奇落後對手4171票，而布朗斯汀落後1791票。

蘇奧奇代表國會眾議院第三選區，今年第二度競選連任，他的選區包括皇后區東部、長島納蘇郡與蘇福克郡；他在3日共收到約1500張來自納蘇郡與6005張來自蘇福克郡的選票，但他在9日表示，自己對本次競選連任成功充滿信心，直言「在接下來的兩周內，會得到我們勝利的消息」。

根據資料顯示，蘇奧奇選區中52%的選民註冊為民主黨 ，目前仍有9萬8000張不在籍選票等待統計，其中包括25%的民主黨籍人士與19%的共和黨籍人士；納蘇郡的不在籍投票定於11日開始清點，蘇福克郡定於16日開始清點。

蘇奧奇的對手桑托斯則在未提供任何證據的前提下，在社群媒體指責這場選舉，稱這場選舉充滿了違規；至截稿前，桑托斯未能回應這些指控。

面臨同樣問題的還有布朗斯汀，今年39歲的他，2011年成為皇后區州眾議會第26選區的眾議員，代表部分法拉盛地區、灣台、貝賽、小頸與白石鎮等；在3日的大選結果中，他獲得1萬7808張選票，落後對手薩克洛斯1791票，他的競選在聲明中稱，只要數千張不在籍選票被統計，勝利仍是屬於他的。

根據資料，布朗斯汀的選區內有1萬5300張不在籍選票等待統計，其中9660張選票來自民主黨籍選民，1800張來自共和黨裔人士。