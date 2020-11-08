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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

「被驅逐的皇后區男子」 川普敗選 出生地紐約歡慶

記者牟蘭金春香／紐約報導
7日美聯社等多加媒體宣布，民主黨總統候選人白登當選第46任總統，意味著出生並成長於紐約皇后區的74歲現任總統川普，任期僅剩三個月。(Getty Image)
7日美聯社等多加媒體宣布，民主黨總統候選人白登當選第46任總統，意味著出生並成長於紐約皇后區的74歲現任總統川普，任期僅剩三個月。(Getty Image)

雖然總統川普出生在紐約皇后區，但他7日敗選的消息傳出後，紐約市的民選官員與多數民眾一面倒恭喜白登當選；其中新聞網站「Queens Daily Eagle」甚至以被「被驅逐的皇后區男子」作為標題，宣布川普競選連任失利的消息。

川普從出生到四歲，都住在皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)威爾罕坊(Wareham Place)85-15號一棟一家庭獨立屋，之後搬到附近米德蘭大道(Midland Parkway)一棟較大的房屋；去年9月川普才將其原本登記在第五大道「川普大樓」(Trump Tower)的官方住所，遷移至佛州棕櫚灘海湖莊園(Mar-a-Lago)。

7日多家媒體宣布川普的對手白登在總統大選獲勝後，曼哈頓、布碌崙(布魯克林)市中心、皇后區的阿斯托利亞(Astoria)等多地爆發出民眾的歡呼聲，多位紐約選區民選官員第一時間在推特等社群媒體發布恭喜新總統的「賀電」，一些民代直言過去四年「黑暗」，批評川普為「暴君」。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)7日也表示，這是歷史性的一天，經歷了四年的黑暗與仇恨分化，美國人已經用選票發聲並拒絕再過同樣的日子；他還說，230年來，賀錦麗終於打破了美國的兩個天花板，成為首位女性及少數族裔副總統，這是真正的歷史性成就。

市長白思豪(Bill de Blasio)在推特上表示，這個結果代表民主的勝利，「民眾用選票說話，這個結果值得等待」；皇后區候任區長理查茲(Donovan Richards)在推特上直接批評川普為「暴君」，並表示他的「暴政」已被推翻，民眾期盼建立一個新美國，「讓我們一起鼓掌慶賀」。

新聞網站「Queens Daily Eagle」7日以「驅逐的皇后區男子」作為標題，宣布現任川普競選連任失利的消息，去年12月該媒體曾用「皇后區男子被彈劾」的標題，報導川普因涉嫌濫用權力與妨礙國會，被國會眾議院彈劾。

因為川普的當選，總統的出生屋受到買家的青睞，三年前一名中國神祕客出高價買下這個住...
因為川普的當選，總統的出生屋受到買家的青睞，三年前一名中國神祕客出高價買下這個住宅，但掛牌出售時卻無人問津。(記者牟蘭／攝影)

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