華裔熱情高 有選民未登記 有選民跑錯站

孫逸仙中學投票率高於往年大選。（記者和釗宇/攝影）

大選日到來，曼哈頓華埠 選民投票 積極；儘管兩投票站進展順利，仍有一些華裔 未登記為選民就來投票，也有選民對投票流程不清楚，不知到底選誰，還有選民跑錯了投票站。

孫逸仙中學投票站站長伯姆德斯(Lillian Bermudez)表示，截至下午6時，已有近700人前來投票，與前一次大選投票站關閉時數量相當，「大家對這次選舉非常認真，投票率一定高於以往」；她表示，投票站準備了五名中文翻譯，華裔選民不會因為語言問題遇到投票困難，也有不少選民帶親友過來輔助翻譯；不過，投票站翻譯陳小姐表示，仍有一些華裔選民沒有註冊就前來投票。

另一名翻譯李艾琳則表示，大部分選民來投票時已經胸有成竹，但也有人不知道選誰，還有人對選舉的職位不了解或總統選舉不關心，只說「我要選牛姑娘(尋求連任的州眾議員牛毓琳)，其他的我不管」，也有人完全看不懂選票，不知道怎樣填選票；「但不管怎樣，今年華裔選民非常多，我感到很高興。」

紐約台山寧陽會館主席曾偉康也作為五分局輔警加入維持治安的隊伍，他自下午1時開始就帶領隊伍在華埠各投票站巡視；他表示，自己已經郵寄不在籍選票，因此大選日沒有投票；「儘管有些投票站發生了川普支持者威脅選民的事件，但是華埠周邊投票站運轉正常，沒發現任何問題。」

社區人士劉林劍虹則作為義工協助紐約中華總商會和Rethink NYC，在孔子大廈投票站外給已投完票的民眾發放免費食物，截至晚6時已發放700餘份，也為進場投票的選民分發口罩；她表示，本次華裔選民的熱情比以前高很多，不光是大選日，也有很多華裔參加提前投票，「而且今年也有很多年輕人在投票站工作，希望這些年輕人以後更多參與政治。」

孔子大廈投票站站長王素馨表示，投票站早6時開門就迎來長隊，隊伍一度排到包厘街口，而投票站因為內部桌椅布局為準備妥當，推遲了十分鐘開門；因為人太多，投票站內一度無法保證社交距離；但到上班時間過後，投票人流減少，基本不用排隊。

這也是王素馨第一次擔任投票站站長，她此前一直在投票站擔任翻譯；她表示，孔子大廈投票站共有25到30名工作人員，準備了超過十位翻譯；投票站翻譯蔡小廷表示，截至晚8時30分，已有超過1000人來投票，預計到9時截止時有1200人。

蔡小廷說，儘管大選日來投票站的人數和以往大選相比稍微減少，但也許更多人參加了提前投票和不在籍投票；他說，來投票的選民有95%的選民是華裔，其中大部分是居住在孔子大廈和的老人，「來這裡投票的年輕人不多，年輕人可能都去參加了提前投票。」