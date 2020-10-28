薩克洛斯競選州眾議員 挑戰老將布朗斯汀

薩克洛斯挑戰現任州眾議員，競選州眾議會第26選區州眾議員。(取自薩克洛斯競選網站)

競選連任的紐約州眾議會第26選區州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，將在11月3日(周二)的普選中對戰共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)；薩克洛斯反對現金保釋改革，反對市長白思豪的反警政策，提倡稅務改革以及為州議員任期設限。

州眾議會第26選區涵蓋皇后區貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Dougalston)、白石鎮(Whitestone)等地，近些年華裔居民越來越多。

薩克洛斯在貝賽長大，就讀當地公立學校，他說，「我家在貝賽經營一家花店已超過50年，讓我直接了解到公共服務和當地立法對紐約工人階級的影響。」

薩克洛斯是工會演員、戲劇/人文學教授、研究員、作家，擁有密西根大學(University of Michigan)學士學位和喬治華盛頓大學(George Washington University)的碩士學位。

薩克洛斯表示，「我認為州議會的目標是吸引各行各業的人才來解決州面臨的問題，一直以來都是150名議員在州府作為選區代表，是不合理的。」

薩克洛斯還表示，應用可靠的的刑事司法改革取代保釋改革法案，以保護社區，他也支持雷克島監獄開放，反對在社區建造新監獄。

教育方面，薩克洛斯說，州眾議會應立法，讓孩子就讀於特許學校(charter schools)或私立學校的家庭可以稅收抵免或扣除，鼓勵教育選擇方案，符合父母和學生的最大利益。他還支持資優班項目，希望繼續實施通過標準化測試擇優錄取的入學方式。

26選區現任州眾議員布朗斯汀也在貝賽出生長大，2010年在選舉中勝出，2011年起擔任州眾議員，多次成功連任，當前任期至今年底。