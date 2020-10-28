我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

薩克洛斯競選州眾議員 挑戰老將布朗斯汀

記者朱蕾／紐約報導
薩克洛斯挑戰現任州眾議員，競選州眾議會第26選區州眾議員。(取自薩克洛斯競選網站)
薩克洛斯挑戰現任州眾議員，競選州眾議會第26選區州眾議員。(取自薩克洛斯競選網站)

競選連任的紐約州眾議會第26選區州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，將在11月3日(周二)的普選中對戰共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)；薩克洛斯反對現金保釋改革，反對市長白思豪的反警政策，提倡稅務改革以及為州議員任期設限。

州眾議會第26選區涵蓋皇后區貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Dougalston)、白石鎮(Whitestone)等地，近些年華裔居民越來越多。

薩克洛斯在貝賽長大，就讀當地公立學校，他說，「我家在貝賽經營一家花店已超過50年，讓我直接了解到公共服務和當地立法對紐約工人階級的影響。」

薩克洛斯是工會演員、戲劇/人文學教授、研究員、作家，擁有密西根大學(University of Michigan)學士學位和喬治華盛頓大學(George Washington University)的碩士學位。

薩克洛斯表示，「我認為州議會的目標是吸引各行各業的人才來解決州面臨的問題，一直以來都是150名議員在州府作為選區代表，是不合理的。」

薩克洛斯還表示，應用可靠的的刑事司法改革取代保釋改革法案，以保護社區，他也支持雷克島監獄開放，反對在社區建造新監獄。

教育方面，薩克洛斯說，州眾議會應立法，讓孩子就讀於特許學校(charter schools)或私立學校的家庭可以稅收抵免或扣除，鼓勵教育選擇方案，符合父母和學生的最大利益。他還支持資優班項目，希望繼續實施通過標準化測試擇優錄取的入學方式。

26選區現任州眾議員布朗斯汀也在貝賽出生長大，2010年在選舉中勝出，2011年起擔任州眾議員，多次成功連任，當前任期至今年底。

26選區州眾議員布朗斯汀尋求連任。(取自州議會網站)
26選區州眾議員布朗斯汀尋求連任。(取自州議會網站)

上一則

金兌錫提前投票 鼓勵亞裔選民跟進

下一則

「華人朋友」瑪麗奧 參選聯邦眾議員 承諾更好服務華社

延伸閱讀

「藍潮」不止 維州民主黨有望保持國會優勢

「藍潮」不止 維州民主黨有望保持國會優勢
拚連任 加州華裔眾議員陳立德：強烈反對16號提案

拚連任 加州華裔眾議員陳立德：強烈反對16號提案
白登能源失言 民主黨議員候選人陷苦戰 2眾議員急切割

白登能源失言 民主黨議員候選人陷苦戰 2眾議員急切割
歐凱秀拚連任 國會眾議員選舉 史上第二最燒錢

歐凱秀拚連任 國會眾議員選舉 史上第二最燒錢
朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋

朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋
劉雲平偕同儕 線上造勢拉票

劉雲平偕同儕 線上造勢拉票

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
法拉盛地區第三季度房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。(記者牟蘭／攝影)

共有公寓搶市場？ 法拉盛第三季度市場房源飆升逾7倍

2020-10-21 13:43
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57
市議員顧雅明批評市府不做實事，放任非法小攤販與日益增加遊民不理，反而實施對社區毫無好處的公車道項目。(記者牟蘭／攝影)

反對無效！法拉盛緬街公車道計畫 兩周內實施

2020-10-24 10:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」