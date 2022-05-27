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科教論壇28日登場 探討STEM及未來趨勢

記者張宏／亞凱迪亞報導
教育公益平台iElite Innovation Society (iEIS) 將在28日在亞凱迪亞市（Arcadia）舉辦2022南加州科技教育論壇。（主辦方提供）
教育公益平台iElite Innovation Society (iEIS) 將在28日在亞凱迪亞市（Arcadia）舉辦2022南加州科技教育論壇。（主辦方提供）

教育公益平台iElite Innovation Society (iEIS) 將在28日在亞凱迪亞市（Arcadia）舉辦2022南加州科技教育論壇，邀請亞裔科學家代表，學生及其家長一起探討科學、 科技、工程以及數學（Science、Technology、Engineering & Mathematic, 簡稱STEM）的重要性，和未來發展趨勢。

主辦方張訓銘表示，這次論壇專家來自柏克萊加大、洛杉磯加大、聖地牙哥加大、南加大、哥倫比亞等美國名校的多名專家學者，分享STEM及軟實力的重要性，讓學生和家長更清楚如何凸顯個人優勢，受到名校或者出名大學青睞。論壇議題將圍繞對應美國政府將STEM加入藝術（ART）到STREAM的進階趨勢，並著眼當下升學競爭壓力和科研教育機會和大家分享資訊。

現場還邀請學生針對以上議題分享自身現狀和當前面臨的問題。而與會的嘉賓將給出建議和解決方案，與大家共同討論，進一步提出獨創的行動策略，讓學生通過學習實踐，適應未來工作和職業發展的需求。

活動由iWise北美科研機構以及東北育才美國校友會承辦。活動時間是5月28日下午2點 ，地點是211 E Huntington Dr, Arcadia, CA 91006，詳情可電郵[email protected]，電話是626-766-6707。

教育 南加大 柏克萊加大

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