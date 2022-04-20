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加州將公投停用一次性塑料 要求至2030年減量至25%

編譯組／綜合報導
一項限制加州使一次性塑料包裝和食品器具公投提案，將在年底公投。(surfrider.org)
一項限制加州使一次性塑料包裝和食品器具公投提案，將在年底公投。(surfrider.org)

未來加州外賣食品、速食店與零售商店，正朝停用一次性使用的塑料器皿和包裝前進，選民將在11月大選中公投決定。

紛爭2年多 法案總是碰壁

成堆的一次性塑料，總堆積在加州許多角落，此情況或許有解。一項被稱為「加州回收和減少塑料污染法」（California Recycling and Plastic Pollution Reduction Act）提案，將於11月交付選民公投。這是環保主義者歷經兩年多，繞過立法機關的行動，此類法案在立法機關，總因行業遊說無法順利叩關。

這項法案要求到2030年，加州使用的所有一次性塑料包裝和食品器具，都是可回收、可重複使用、可再填充或可推肥的，且一次性塑膠製品產量減少至25%。提案要求，生產商減少一次性塑料包裝或食品器皿，並禁止食品供應商提供聚苯乙烯食品容器等。

一項限制加州使一次性塑料包裝和食品器具公投提案，將在年底公投。(加州回收和減少塑...
一項限制加州使一次性塑料包裝和食品器具公投提案，將在年底公投。(加州回收和減少塑料污染法提案組織)

該提案三位官方支持者之一，南加州自然資源保護委員會（Natural Resources Defense Council）立法主席艾斯卡蘭特（Linda Escalante）說，「我們需要一項嚴肅、全面的政策，從根本解決這個巨大問題。」

根據環保組織Oceana一項民調顯示，86%加州選民支持政府減少一次性塑料製品政策，91%表示他們擔心塑膠污染及對環境與海洋造成的影響。另有72%支持減少網上購物塑膠包裝使用政策，60％表示他們會為不含一次性塑料的商品支付更多費用。

部分團體反對：家庭成本恐增

然而，該案卻遭生產或經銷一次性塑料製品業者和貿易團體壓倒性反對。

「禁止塑料稅」（No on Plastics Tax）發言人布斯塔曼特（Michael Bustamante）說，「該提案撰寫方式賦予加州資源回收局不受約束的權力，可對其他可回收產品（包括玻璃、紙板等）徵稅，以實現投票提案目標。」

他說，在該法之下，包括復活節糖果、聖誕裝飾和冷凍蝦等物品，將收取不到一分費用，消費者將最多額外支付0.61元。

美國化學委員會（American Chemistry Council）塑料副主席貝卡（Joshua Baca）表示，該提案每年將花費生產商和經銷商428萬元，家庭成本每年增加900元。

加州商業圓桌會議主席拉普斯利（Robert Lapsley）也表示，圓桌會議支持減少塑料浪費的目標，「但現在不是時候」，因加州人正努力應對不斷上升的通膨和天文數字的油價

加州反對廢棄物（California Against Waste）倡議主任拉皮斯（Nick Lapis）則說，每件不到一分的費用，低於現在對塑膠瓶徵收的五分稅。

該組織執行主任莫里（Mark Murray）說，「塑料和化學工業遊說部門承認，在加州生產和經銷超過4280億件塑料包裝，我們不能繼續這種污染。」

加州大自然保護協會（The Nature Conservancy in California）政策和對外事務主任齊格勒（Jay Ziegler）說，研究表明人體血液、健康肺組織和胎糞中存在塑料顆粒，其也存在於海洋生物、海水和土壤中。「新的IPCC報告強調，到2030年，塑料污染和廢物處理將產生5000萬噸碳足跡。」

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