加州議會閃電批准SB118案 柏克萊加大「凍招」解套

加州議會閃電批准SB118 州預算修正案，柏克萊加大招生人數可能解凍。(Getty Images)

為挽救下個秋季學年度數千名新生進入柏克萊加大 的機會，加州 議會14日採取行動，將所有州立學院與大學，自部分環境法規豁免，因法規導致柏克萊加大秋季入學人數受限。

加州眾議會與參議會以閃電速度、沒有反對票的情況下，批准SB118州預算修正案，該修正案根據「加州環境質量法」(California Environmental Quality Act) ，取消公立大學招生 作為單獨考慮因素。取而代之的是，環境法將考量學校總人口，包括員工，作為校園長期發展計畫的一部分，也將受到環境法規約束。

若州長紐森如預期簽署法案成為法律，法案還可能取消要求柏克萊加大，將秋季入學數凍結在2020年水平的法律裁決。這也是法案撰寫者州參議員斯金納(Sen. Nancy Skinner)、州眾議員丁右立(Phil Ting)與其他立法人士迅速推動法案的主因。

加州最高法院3日裁決引起全國關注，居民權益團體獲得勝訴，柏克萊加大因此宣布必須扣留約5000封錄取通知信，以根據需要削減下個秋季學年度2629名實體錄取入學學生人數。

少數該法案反對者之一、2019年根據加州環境質量法起訴柏克萊加大的「拯救柏克萊社區」組織會長柏克渥伊(Phil Bokovoy)，要求學校停止增加新生，因學校未提供足夠住房。他指出，法案將導致柏克萊加大周圍住房危機更嚴重，無法協助學生，反而傷害他們。立法機關應專注在通過法律約束加大，在增加錄取學生之前，創造更多住房。