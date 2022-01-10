洛市前議員惠薩要求撤銷貪腐指控 法官駁回

洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar)的貪腐案，被聯邦官裁定可繼續進行。(惠薩臉書)

聯邦地區法院法官沃爾特（John Walter）下令駁回，前洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）、洛市前華裔副市長陳紓樺 (Raymond Chan)等提出的動議，要求大幅縮減洛杉磯市貪腐敗案中41項指控中的大部分起訴。沃爾特裁定，檢察官 可持續對其進行訴訟，罪名包括賄賂、敲詐、勒索等。這是洛市近年最大政府官員貪腐案。

惠薩和陳紓樺等人，被控利用職務之便，在開發商申請地產項目審查過程中，大肆勒索收受賄賂。被告還包括洛市中心酒店開發公司、中國新世界（Shen Zhen New World I ）。

惠薩被指控獲得150萬元回扣，包括競選捐款，至拉斯維加斯進行私人飛機旅行，與解決助手遭性騷擾訴訟所需資金等。

洛市前華裔副市長陳紓樺 (Raymond Chan，左)被控貪腐，他是由市長賈西提(右)任命的官員。(美聯社)

惠薩、陳紓樺與中國新世界曾要求法官駁回敲詐、詐欺 、賄賂等30項罪名。他們表示檢察官未能達到聯邦最高法院對聯邦法律定義，有關賄賂的狹隘標準。

惠薩的律師Charles J. Snyder 7日在Zoom線上聽證會上告訴法官，檢察官在起訴書中，塞滿聽起來有些令人反感，但不是犯罪行為的指控。他稱此為「政府希望在陪審團面前，獲得願望清單的證據。」

但沃爾特不認同此觀點，稱檢察官提出的指控，與最高法院關於聯邦腐敗法範圍的裁決一致。

惠薩、陳紓樺與中國新世界審判訂於5月24日開始。檢察官說，惠薩領導一家犯罪企業，成員試圖通過賄賂、敲詐勒索、詐欺和洗錢發財。

53歲的惠薩還被指控逃稅，在貸款申請時向銀行做虛假陳述，並對聯邦調查局（FBI）和聯邦檢察官撒謊。

該案源起一項腐敗醜聞，前市議員Mitchell Englander、前惠薩助手George Esparza、說客Morrie Goldman和房地產 顧問Justin Kim和蔣喬治（Geoerge Chiang，譯音）等都認罪。

惠薩的法律團隊替其處理房地產決策方式進行辯護，其律師在法庭文件稱惠薩為2005年至2020年期間，代表的市中心和東區「穩健發展福音傳道者」，他認為自己有責任將酒店、公寓、工作機會與旅遊行業帶入洛市中心。

7日的聽證會並非檢察官的完全勝利。在考慮是否應將開發商與惠薩分開審判，以確保他們得到公平審判時，沃爾特對檢方一些觀點也表懷疑。法官命令檢察官提交文件，說明他們有哪些證據支持他們主張的單一詐欺計畫（ single fraud scheme），而不是一系列單獨詐欺計畫。沃爾特說，他懷疑檢察官能否成功確定惠薩和開發商運用一項單一、複雜的計畫欺騙公眾。

如果沃爾特確實拒絕檢察官單一詐欺計畫理論，政府可能被迫根據惠薩起訴書中所包含的指控，進行三項單獨審判。檢察官反對這種作法，稱此舉將給法院、陪審團、政府和司法系統帶來嚴重且不必要的負擔。

代表新世界與開發商李大勇（Dae Yong Lee，譯音）和940 Hill的律師辯稱，若他們的客戶與惠薩在同一案件中出現在陪審團面前，他們將得不到公平審判。李大勇律師Ariel Neuman說，李大勇只是一直在尋求在惠薩選區內，開發一棟20層住商大樓，且不知道有關此案中其他房地產計畫指控。李對所謂的計畫一無所知。