涉房地產弊案 聖地牙哥前市長福克納被傳喚出庭

聖地牙哥前市長福克納入房地產弊案。(福克納臉書)

2021年參選加州 州長補選的聖地牙哥 前市長福克納(Kevin Faulconer)，因涉入房地產 弊案，已被傳喚出庭作證，原因和該市位於101 Ash St.的高樓先租後買交易有關。

洛杉磯時報報導，福克納曾在2016年首次向市議會提出租約方案，他認為，將數百名城市工人集中安排在一座19層高的高樓中，將為納稅人節省4400萬元稅款。

然而，聖地牙哥市不僅因為石棉和其他建築問題，幾周都不能使用該建築，還花費了數千萬元租用、維護和翻新空置的辦公大樓。

聖地牙哥市檢察長埃利奧特(Mara Elliott)稱，她在任期內批准租約，她目前已將賣方、貸款方、房地產經紀人和其他試圖驅逐城市租約的人起訴至法庭，原因是因為福克納在交易中，收取賣方支付的數百萬的酬勞，違反公眾信任和反腐敗法。

該高樓還被一名居民控告，他聲稱租約是非法的，因為選民沒有批准。聖地牙哥縣地區檢察長Summer Stephan對這筆交易展開刑事調查。

此外，這位連任兩屆的市長，還被房地產經紀人賈森·休斯(Jason Hughes)的律師傳喚。據瞭解，休斯自稱是一名志願顧問，檔案顯示，他在租約中獲得940萬元傭金。

休斯的律師公開發佈他在2014年，寫給該市最高房地產官員的一封信，信中稱休斯在未來的城市交易中「將尋求從其他地方補償」，文件由當時的房地產資產總監湯普森（Cybele Thompson）簽署。