我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

涉房地產弊案 聖地牙哥前市長福克納被傳喚出庭

記者王珂／綜合報導
聖地牙哥前市長福克納入房地產弊案。(福克納臉書)
聖地牙哥前市長福克納入房地產弊案。(福克納臉書)

2021年參選加州州長補選的聖地牙哥前市長福克納(Kevin Faulconer)，因涉入房地產弊案，已被傳喚出庭作證，原因和該市位於101 Ash St.的高樓先租後買交易有關。

洛杉磯時報報導，福克納曾在2016年首次向市議會提出租約方案，他認為，將數百名城市工人集中安排在一座19層高的高樓中，將為納稅人節省4400萬元稅款。

然而，聖地牙哥市不僅因為石棉和其他建築問題，幾周都不能使用該建築，還花費了數千萬元租用、維護和翻新空置的辦公大樓。

聖地牙哥市檢察長埃利奧特(Mara Elliott)稱，她在任期內批准租約，她目前已將賣方、貸款方、房地產經紀人和其他試圖驅逐城市租約的人起訴至法庭，原因是因為福克納在交易中，收取賣方支付的數百萬的酬勞，違反公眾信任和反腐敗法。

該高樓還被一名居民控告，他聲稱租約是非法的，因為選民沒有批准。聖地牙哥縣地區檢察長Summer Stephan對這筆交易展開刑事調查。

此外，這位連任兩屆的市長，還被房地產經紀人賈森·休斯(Jason Hughes)的律師傳喚。據瞭解，休斯自稱是一名志願顧問，檔案顯示，他在租約中獲得940萬元傭金。

休斯的律師公開發佈他在2014年，寫給該市最高房地產官員的一封信，信中稱休斯在未來的城市交易中「將尋求從其他地方補償」，文件由當時的房地產資產總監湯普森（Cybele Thompson）簽署。

房地產 聖地牙哥 加州

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

下一則

Amazon貨車聖彼渚遇槍匪 整車貨搜刮一空

延伸閱讀

聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令

聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令
拒打疫苗狀告學區遭駁回 聖地牙哥高中生要上訴

拒打疫苗狀告學區遭駁回 聖地牙哥高中生要上訴
盧輝汶選入全美房地產買方名人堂 堅守本分+專業+道德 脫穎而出 亞城首位亞裔獲此殊榮

盧輝汶選入全美房地產買方名人堂 堅守本分+專業+道德 脫穎而出 亞城首位亞裔獲此殊榮
聖地牙哥高中生拒打疫苗 興訟遭駁回

聖地牙哥高中生拒打疫苗 興訟遭駁回
聖地牙哥前市長福克納因高樓租賃交易收傳票

聖地牙哥前市長福克納因高樓租賃交易收傳票
APEC線上峰會 氣候變遷再成焦點議題

APEC線上峰會 氣候變遷再成焦點議題

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
南加州出現模仿北加州集體洗劫的作案手法。（警局提供）

世說新聞／南加集體洗劫商戶頻發 警：是模仿犯

2021-11-23 22:04

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣