加州成年人 可納父母入個人健保

民主黨籍加州眾議員聖地牙哥制定父母醫療保健法，加州將成為第一個允許成年人子女，將父母以受撫養人身份，納入他們健保計畫的州。（美聯社）

美聯社報導，加州 州長紐森（Gavin Newsom）本周簽署「父母醫療保健法」（Parent Healthcare Act），使加州將成為第一個允許成年人子女，將父母以受撫養人身份，納入他們健保 計畫的州。該法將於2023年生效。

倡議者此舉，主要是希望將加州少數非法居住但沒資格獲得其他援助者，納入健保覆蓋範圍。然該法僅適用於在個人市場上購買健保者。通過工作獲得健保的人（包括加州大多數人）不符合資格。

全國的趨勢，是讓孩子納入父母的健保計畫。前總統歐巴馬（Barack Obama）的醫療保健法，允許孩子在26歲前，得以納入父母的健保計畫中。佛羅里達、伊利諾、賓州和新澤西等州，將可納保的孩子年齡延伸至30歲。

加州這項法案，則是第一個通過讓成年人子女，把父母加入健保計畫的州。

加州保險局局長萊拉（Ricardo Lara）說，這項「父母醫療保健法」將幫助更多家庭，像照顧孩子一樣的照顧父母。

要符合該法資格，成年人需依靠他們的孩子，獲得至少50%的總支持。該法律僅適用於在個人市場上購買健保者。

此規定使該法便宜得多，先前還有另一版本。根據註冊人數，每年可能會增加2億元至8億元雇主保費，促使包括加州商會（California Chamber of Commerce）在內的商業團體反對該案，這使得該案最終成了此版本。

這種較窄的法案版本，使註冊人數少得多。根據參議院撥款委員會（Appropriations Committee）分析，加州保險局預估，只有1萬5000名成年人使用該法，個人保費每年增加1200萬元至4800萬元。

該法案作者，民主黨籍加州眾議員聖地牙哥（Miguel Santiago）說，該法針對的是那些因非法居住，且無法獲得補助健保計畫者。

加州全保（Covered California）提供折扣的健保計畫，但僅限公民。加州醫療補助（California’s Medicaid，俗稱白卡）替50歲及以上和25歲以下者提供政府資助的保險，無論其移民身份為何，但有些成年人並無資格，因收入剛好超過收入限制。

柏克萊加大勞工中心預估，明年加州將有超過300萬無醫療保險 者，其中65%是非法居住加州者。

聖地牙哥說，該法律是「縮小這一差距的一種方式」，也幫助其他陷入困境的成年人。