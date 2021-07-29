遊民搬離人行道 社區放大型花盆…挨罰

遊民搬走後，居民趕放大型花盆，卻遭檢舉違規，洛市計畫移除。（ABC）

洛杉磯 市府花了一年時間才「請離」一處社區的遊民，當地不堪其擾的居民，在人行道放上大型花盆，想防止遊民班師回朝，但市府官員這回效率奇高，立即警告擺放花盆違規應立即移除，令居民憤怒不已。

洛杉磯市Los Feliz地區過去一年來，一直為遊民問題所苦。居民抱怨，靠近Hollywood Boulevard的Berendo Street簡直滿目瘡痍，成為黑道橫行、毒品 交易的中心。住戶自設的監視器，不時錄到竊賊或槍聲。還有不願具名的居民抱怨，曾經有黑道上門，拿刀架著他，要他不准再跟媒體或警察 通風報信。

當地選出的市議員拉曼（Nithya Raman）23日宣布，最後一名遊民終於同意遷出，「移到室內機構」。但揚言罷免拉曼的居民卻說，這些遊民根本不是移到室內機構，只是搬到Berendo Street南街，反正那裡不是拉曼的選區。

其他居民說，拉曼花了一年才解決這個毒品交易據點，讓人不得不想辦法自力救濟，所以24日當天，居民就在人行道上擺滿大型花盆，不讓遊民有機會再搬回來。

這些花盆不少是水泥灌澆而成，一般人根本難以搬動，因此被檢舉妨礙通行。居民說，他們只是想弄個社區花園，而且花盆明明比帳篷小很多，大家通行不會受到影響。不過洛市公共工程局還是開了罰單，表態要將這些花盆搬走，因為雖然居民已經提出申請，但是審查需要時間，居民不能先斬後奏。

居民Dave Bass不滿地告訴ABC電視台，這根本就是明目張膽的虛偽，大家是想改善生活品質，但是部分人卻反對，只是穿著同情的外衣，行搗亂之實。