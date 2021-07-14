疫情、經濟好轉 紐森聲望回升 罷免難過關

在疫情緩和與經濟重啟的大環境下，紐森可能將安然度過罷免難關。（本報檔案照片）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）的罷免投票在即，儘管不少人對於紐森政府對治安控管與經濟政策的不同意見，但依據加州公共政策研究院（PPIC）最新報告，約57%選民支持紐森，贊成罷免的選民占40%，紐森至今仍占上風。

在州務卿韋伯（Shirley N. Weber）完成對罷免請願簽名的認證後，加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）表示，罷免州長紐森的特別選舉將在今年9月14日舉行。

在加州歷史上，除紐森以外，僅有另一位也是民主黨的州長戴維斯（Gray Davis）曾面臨罷免。2003年時戴維斯在罷免選舉中，最後確實遭選民罷免。戴維斯下台，共和黨電影明星史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger ）當選。

共和黨顧問史達茲曼（Rob Stutzman）指出，在新冠肺炎（COVID-19）疫情 緩和、經濟復甦背景下，再加上加州原本就是民主黨支持者，遠大於共和黨選民的政治板塊，看來紐森要成功被罷免的機會不高。

加州公共政策研究院的調查是在今年5月初所做的。調查發現，57%選民支持紐森，而僅有40%的選民贊同罷免。加州公共政策研究院主席巴達薩（Mark Baldassare）認為，今年的1月到5月，紐森聲望明顯提升，其中最重要的兩項因素當然就是經濟以及疫情。

他指出，51%的選民認為，美國經濟在未來一年情況將是良好（in good condition），而加州經濟情勢良好、預算過剩的情況，當然會讓紐森爭取到更多選票。2003年時戴維斯遭罷免時，加州經濟出現赤字，而且還有加稅爭議。

調查發現，九成受訪民眾認為，新冠最壞的時間已經過去，七成相信州政府在疫苗分配的工作上「做得非常好、或者很好（doing an excellent or good job）」。

民主黨顧問史諾夫（Michael Soneff）也認為，新冠肺炎疫情的緩和，將是紐森在罷免一戰安然度過的原因，「加州民眾快速打到疫苗，經濟重啟、口罩規定也逐漸放寬。這對於紐森是好事，對於罷免支持者則是很糟糕的事。」