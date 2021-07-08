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洛縣緝16噸大麻 市值11.9億 歷來數量最多 131人被捕

本報記者╱洛杉磯報導
執法部門日前搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）
執法部門日前搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）

洛杉磯縣警局7日指出，該局日前和聯邦緝毒局(DEA)等執法單位合作，搗毀洛杉磯縣羚羊谷多處非法大麻種植窩點，緝獲16噸非法大麻，估計市值11億9000萬元，是洛縣警局歷來破獲最大的大麻行動。羚羊谷選出的國會眾議員賈西亞(Mike Garcia)、以及洛杉磯縣警局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva)表示，羚羊谷的非法大麻種植，由國際販毒集團操控。

洛縣警局局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva)7日說明羚羊谷非法大麻查緝行動細節。洛縣警局會同緝毒局等執法單位，發出205份搜查令，逮捕了131 人，查扣65輛汽車，包括兩輛水箱車，拆除30處大麻種植場，救出180隻動物，還繳獲數件武器和數萬元現金。

維拉紐瓦說，羚羊谷的非法種植急劇增加，其中大部分與墨西哥販毒組織、亞洲、亞美尼亞犯罪集團有關。維拉紐瓦說：「我們想要做的是向在高地沙漠（High Desert）從事非法活動的任何人發出明確信息，你們的日子結束了，我們會來找你們的」。他說，許多參與非法種植的人都是無證移民。

參與此次行動的還有聯邦緝毒局、加州漁獵局、以及來自河濱縣、范杜拉縣、聖伯納汀諾縣和寇恩縣的縣警局人員。

他表示，在2020年，探員在羚羊谷確定了150處非法大麻場地，2021年數量爆增到500多個，在疫情期間增長了不少。

維拉紐瓦說：「在加州種植合法的大麻數量非常少；它們受到非常嚴格的監管，還因這些非法種植者的競爭而停業」。

維拉紐瓦說，與非法種植大麻相關的問題包括暴力、犯罪分子使用殺蟲劑和大量的水資源。「我們估計，僅從2020年的數字來看，一次收成就需要約1.5億加侖的水。而在高地沙漠地區，水源很寶貴。我們有苜蓿種植者、馬鈴薯種植者和胡蘿蔔種植者，他們因非法大麻而倒閉。」

他表示，非法大麻種植在疫情期間增加不少。而暴力犯罪也呈現相關性，去年該地區發生兩起與非法種植有關的謀殺案。今年3月，一名謀殺受害者，被發現埋在洛杉磯湖（Lake Los Angeles）附近沙漠中，與謀殺案有關的嫌疑人，在洛杉磯湖經營著非法種植的大麻。今年4月，在非法室內種植場中，發生了搶劫和槍戰，導致死亡案件。

執法部門日前搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）
執法部門日前搗毀了羚羊谷多處非法大麻種植窩點。（洛縣警局推特）

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