洛警不慎引爆5000磅非法煙花 炸傷17人

洛市警局專用引爆車意外爆炸裝置損毀。（電視截圖）

6月30日晚在南洛杉磯 東27街700號街區，洛杉磯市警察 局（LAPD）拆彈小組（Bomb Squad）試圖引爆從一戶人家中繳獲的簡易爆炸裝置，以及大約5000磅非法煙花。但意外發生重大爆炸事故，造成17人受傷，包括十名警察。

據洛市警局發布的消息，拆彈小組人員在第27街和聖佩卓（San Pedro）地區繳獲超過5000磅的非法煙花。作為預防措施，一些煙花被存放在拆彈小組拖車上，車上有一個大鐵罐，外表好像是一個鍋爐，專用來存放爆炸物，但未知什麼原因引起爆炸。

社交媒體視頻顯示，爆炸損壞了居民區的一輛汽車 ，並在街道上留下碎片。 一輛用來收集炸藥的卡車受到嚴重損壞。洛市警察局在當晚11時舉行新聞發布會，局長摩爾（Michel Moore）說，警察發現了數千磅非法煙花，以及不穩定的簡易爆炸裝置。警局拆彈小組將爆炸裝置轉移到一輛專門用來容納此類爆炸物卡車的鐵罐中。警方在晚上7點37分引爆這些裝置，以為該專用車輛能夠控制得住爆炸，但未料發生災難性故障。

洛市警局專用引爆車意外爆炸濃煙升空。（電視截圖）

但局長認為，警方遵循並執行相關操作規則，但發生了不該發生的事情，目前不知道什麼原因，需要幾天時間調查。

事故發生後，警方暫時疏散了該地區人員。目前，警方確定的傷者年齡從 42 歲到 85 歲不等，其中有九名LAPD警察和一名聯邦酒精煙草槍械探員受到輕傷，另有六名平民也被送往醫院，其中三人重傷三人輕傷。