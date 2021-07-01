罷免選票未印黨籍 紐森將提訟「加註」

紐森對罷免選舉選票上沒有印上其民主黨黨籍提出訴訟。（美聯社）

民主黨 籍加州 州長紐森 將對其所提名任命的州務卿韋伯(Shirley Weber)提出法律訴訟，因他要求將他民主黨員身分，放在其罷免選票名字的旁邊。這場州長罷免選戰可能將於今秋舉行。

根據法規，紐森必須在2020年2月面臨罷免投票提案時，表態是否要將其歸屬政黨身分放在選票名字旁邊。這項規定是紐森自己所簽署通過的法案之一。法規從2020年元月起正式生效。在此之前，面臨罷免政壇人士不得將政黨身分列上選票。而紐森選戰團隊沒有及時提出這項要求。

根據紐森所提出訴訟書，由於紐森選舉律師的疏忽，沒有要求將其政黨身分列入選票。

州務卿韋伯辦公室表示，接受及時送交文件是州務卿辦公室責任。超過截止日期文件，必須經由法律程序決定。

紐森的訴訟稱，「由於他的選舉律師無心之過，紐森及時提交了針對罷免選舉的書面答覆，但沒有包括他的政黨偏好在內。」後來發現錯誤時，他向州務卿提交了政黨偏好的選舉通知，但是她拒絕接受，所以必須採取這項法律行動。」

罷免選票共分兩部分，其中一部分要求選民決定是否罷免紐森。如果50%投票選民支持罷免，將進一步由選民挑選新的加州州長。

紐森選戰團隊認為，州務卿韋伯應該接受更正要求，因為罷免投票認證過程仍未完成。此外選舉日期仍未敲定，其選戰對手尚未提出參選文件，選票仍未設定。

紐森的律師說，由於州務卿尚未對罷免選舉進行認證，而且副州長庫納拉基斯 (Eleni Kounalakis) 尚未安排選舉，州務卿可以接受罷免選票的變更。

州務卿辦公室回覆媒體查詢表示：「州務卿辦公室有責任接受按時提交的文件。但接受超過截止日期的文件則需要司法解決。」

截至去年10月在加州登記的選民中，46.10%登記為民主黨，24.20%為共和黨，24%則未選擇登記政黨。但研究顯示，未登記黨派的選民傾向於是民主黨。