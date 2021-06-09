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洛縣加油站隨機暴打婦女 嫌犯有精神病或免責

本報記者╱洛杉磯報導
這名上身赤裸的男子涉嫌在加油站莫名其妙毆打一名婦女被捕，但他的律師表示他有精神問題，以致暫時中止了刑事程序。（洛縣警局臉書）
這名上身赤裸的男子涉嫌在加油站莫名其妙毆打一名婦女被捕，但他的律師表示他有精神問題，以致暫時中止了刑事程序。（洛縣警局臉書）

涉嫌在洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）加油站毆打與他素不相識婦女的嫌犯潤尼（Antoine Rainey），已於日前被捕，並於6月8日面臨毆打兩位婦女的指控。但就在該案8日於法庭過堂時，他的辯律師表示他有精神問題，恐怕無法進行庭審，暫時中止刑事程序。該案訂7月6日再度開庭，決定被告是否有能力接受審判。

37歲的潤尼，體重達369磅。他涉嫌於5月30日周日晚7時10分，在嘉甸那市羅斯克潤街（Rosecrans Avenue） 500號街區的Sinclair加油站，莫名其妙地毆打一名與他無冤無仇的婦女。案發時受害人正在加油，此時他開車進入加油站的停車場，將車子停在她的車前，然後平靜地走下車，走向那名婦女並開始暴打她一頓。

受害婦女被打倒在地上時，嫌犯繼續打她的頭部和臉部，並且抓住她的頭髮，將她的頭多次撞在汽車上和路面上。他毆打那名婦女的視頻在媒體公布後，他的母親帶著他去投案。媒體報導，他患有精神分裂症，案發時沒有服藥。同時他有刑事犯罪前科，案發時正在假釋中。

案發加油站的員工表示，潤尼是該加油站常客，經常去買咖啡和香菸。受害人是西裔婦女。

加油站 咖啡 汽車

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