我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

安居美國 新移民須知／美國各地銷售稅是怎麼回事？

安居美國 新移民須知

民眾在美購物時，會發現收據上除了商品價格外，會增收一筆銷售稅（Sales Tax），這筆稅不僅各州、各市、各縣不同，不同種類的商品也不同。

銷售稅事實上主要由州銷售稅和地方銷售稅構成。根據加州法律，州級政府徵收的銷售稅為7.25%，是全美國最高。各市和縣也可徵收銷售稅，但和州府稅率加在一起總數不得超過10.25%。如今南加州大部分地區都已接近或達到10.25%稅率，不過仍有一些城市還未達到，因此即使是一街之隔，也可能會被徵收不同的銷售稅。

除了免稅州之外，大部分的商品都需要支付銷售稅，不過一些商品除外。例如處方藥、未經加工的食物，大多數州都不徵銷售稅，一些州對非處方藥和保健品也不收稅。加州除了生鮮食品外，對醫療儀器、數位產品如下載軟件等也不收稅。

服裝在例如明尼蘇達州、新澤西州、賓州等地市免稅，在麻州則是175元以下免費，紐約則是110元以下免費。另外一些州會有免稅日，通常會持續三天至一周，在這期間對一些商品的消費可以免除銷售稅，不過加州並無免稅日。

全美有五個免銷售稅的州，分別是德拉瓦州、蒙大拿州、新罕布夏州、俄勒岡州、阿拉斯加州。不過這五州只是免除州稅，不排除一些地方仍會收取地方銷售稅，因此也可能會比一些有州稅的地方還要貴。

如今網購發達，網上購買的產品通常是以包裹填寫的收貨地址所在的州和城市，計算銷售稅，因此不少華裔民眾在轉寄回中國商品時，會選擇在免稅州的轉運公司。（記者李雪）

阿拉斯加州 新澤西州 新罕布夏州

上一則

橙縣「停止仇恨亞裔」遊行：遭歧視要發聲

下一則

小飛機墜箭頭湖山 機上人員倖存

延伸閱讀

美國國旗很忙…2節日撞期 拜登下令：國旗「降了又升」

美國國旗很忙…2節日撞期 拜登下令：國旗「降了又升」
加州監獄將加強工作人員疫苗接種範圍

加州監獄將加強工作人員疫苗接種範圍
分散各地運送不易 別指望美國釋出輝瑞、莫德納疫苗

分散各地運送不易 別指望美國釋出輝瑞、莫德納疫苗
加州疫情續降溫 48.3%民眾完成接種

加州疫情續降溫 48.3%民眾完成接種
CNN：加州各地乾旱 遲早火災

CNN：加州各地乾旱 遲早火災
安居美國 新移民須知／房屋保險各種基本項目

安居美國 新移民須知／房屋保險各種基本項目

熱門新聞

疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42
格蘭杜拉13日上午發生疑似不交租房客向前來執行驅逐令的警察開槍事件，洛杉磯縣警局出動大批警察和警車包圍現場與兇嫌對峙。（記者楊青／攝影）

不交房租還硬剛 引來警方大陣仗

2021-05-13 13:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞