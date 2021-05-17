安居美國 新移民須知／美國各地銷售稅是怎麼回事？

民眾在美購物時，會發現收據上除了商品價格外，會增收一筆銷售稅（Sales Tax），這筆稅不僅各州、各市、各縣不同，不同種類的商品也不同。

銷售稅事實上主要由州銷售稅和地方銷售稅構成。根據加州法律，州級政府徵收的銷售稅為7.25%，是全美國最高。各市和縣也可徵收銷售稅，但和州府稅率加在一起總數不得超過10.25%。如今南加州大部分地區都已接近或達到10.25%稅率，不過仍有一些城市還未達到，因此即使是一街之隔，也可能會被徵收不同的銷售稅。

除了免稅州之外，大部分的商品都需要支付銷售稅，不過一些商品除外。例如處方藥、未經加工的食物，大多數州都不徵銷售稅，一些州對非處方藥和保健品也不收稅。加州除了生鮮食品外，對醫療儀器、數位產品如下載軟件等也不收稅。

服裝在例如明尼蘇達州、新澤西州 、賓州等地市免稅，在麻州則是175元以下免費，紐約則是110元以下免費。另外一些州會有免稅日，通常會持續三天至一周，在這期間對一些商品的消費可以免除銷售稅，不過加州並無免稅日。

全美有五個免銷售稅的州，分別是德拉瓦州、蒙大拿州、新罕布夏州 、俄勒岡州、阿拉斯加州 。不過這五州只是免除州稅，不排除一些地方仍會收取地方銷售稅，因此也可能會比一些有州稅的地方還要貴。

如今網購發達，網上購買的產品通常是以包裹填寫的收貨地址所在的州和城市，計算銷售稅，因此不少華裔民眾在轉寄回中國商品時，會選擇在免稅州的轉運公司。（記者李雪）