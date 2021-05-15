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安居美國 新移民須知／美國選票上都有些什麼

安居美國 新移民須知

美國每四年一次的總統大選全球矚目，但新移民拿到選票想要行使自己的公民權時，猛然發現長長的選票上除了總統那一欄，還有多則數十項需要選民來做決定的事務。從選舉角度出發，不妨簡單了解一下美國的各級政治制度。

簡單來說，美國政府分為聯邦、州和地方三個級別，選舉也是如此。民眾可能最熟悉聯邦級別的選舉，除了總統以外，還有所在地的國會參議員、眾議員，他們是代表該區選民在國會發聲的代表。

其次是州級，通常包括州長、州檢察長、財長等職位，以及選民所在地區的州級參議員和眾議員，他們代表選區民意在州的參眾議會中發聲。緊接著有許多州級的提案需要由選民來決定，這些提案大多是議會難以抉擇，因此需要民眾公投，一旦通過將成為該州法律。

隨後就是新移民比較陌生也比較複雜的地方層級了。地方層級的選舉也可以分為職位和提案兩類，層級又可以細分為縣級、市級、學區等。職位通常會包括選民所在縣的縣政委員、縣警長、縣檢察官等，所在城市的市議員，或有些城市會包括市長、財務長等。地方學區通常和市府是並行級別、但互不干涉的獨立系統，因此選民還需用選票來決定學區教委。而在提案類別裡，民眾大多還要決定所在縣、市、學區的一些事務，例如，當地是否要調整某些稅率，是否要發放債券籌款用於某事業等。

此外，各地可能還會有別的層級選舉，例如加州還畫分了水區，以負責水源分配。因此，加州各地也有水區委員的選舉。而例如紐約市就沒有縣級政府，但五大區有區長選舉，市級還有「公益維護人」（Public Advocate）這一特別職位的選舉。

（記者 李雪 ）

學區 美國 加州

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