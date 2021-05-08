安居美國 新移民須知／美國的信用系統是怎麼回事

新移民來到美國 落戶、工作後便進入了美國的信用系統，無論是租房、買房、貸款 等都要看信用分數，來了解一個人是否有良好紀錄。因此了解這套系統如何運作十分有必要。

通常來說信用紀錄是從有了社安號（SSN）開始紀錄，但事實上三大信用報告機構在民眾還沒有社安號時，也可以記錄其信用。所謂的三大信用報告機構是Experian、Equifax 和 TransUnion，幾乎所有的銀行、收債人、政府、信用卡 公司、信貸公司等，都會將與信用有關的信息提交給這三家機構。因此當有人需要來查詢某人的信用紀錄時，透過這三大機構便可瞭解到此人是否曾有過不良紀錄，包括遲交帳單費用、沒有準時還貸款或信用卡欠款等行為。

除了詳細的報告以外，通常信用紀錄還會通過一個簡單的分數來體現，大致分數為580分以下為差；580至669分為一般；670至739分為良；740至799分為非常好，即高於美國平均水平；800以上為非常優秀，通常能拿到貸款方最好的優惠和利率。信用分數尤其能在貸款時為民眾省下真金白銀，因此平日的積累非常重要。

對於新移民來說，創建自己的良好信用分數最好從申請一張信用卡開始。由於通常剛獲得社安號時差不多從600分左右甚至更低開始積累。因此可能只能申請到入門級的信用卡，不過只要按時還款，用自己的名義租房，及時支付水電、網路等各類帳單等，也能很快累積分數。留學生沒有社安號也可申請一些針對學生的信用卡，或甚至押金信用卡來建立信用紀錄，也能在未來增加信用歷史紀錄長度。