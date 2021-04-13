亞裔拍片遭刁難？ 聖瑪利諾市府否認

聖瑪利諾市府要求拍攝影片須獲得100%的鄰居同意。（本報檔案照）

五名聖瑪利諾 市居民計畫想拍製一支紀錄亞裔真實生活的「演示片」，但被市府不允許拍攝的風波引發爭議。市政經理Marcella Marlowe近日出面解釋，該申請並未遭到特別對待，尤其因為有居民反對，因此她將申請的要求提高，而該市法規確有賦予市政經理這項權力。

Marlowe出示她於2月11日寄給申請人的拒絕信，信中指出，主要是不符合市法規中的鄰里同意標準。她強調她對法規的解釋沒有針對性，該項目並沒有被單獨對待，也沒有受到「極端措施」約束。

Marlowe指示，聖市法規第SMMC§11.08.02條要求，在獲得影片攝製許可證前，拍片的企業應徵得拍攝地點周邊500呎範圍內鄰居的書面同意。又據SMMC§11.08.03條，如果在市政經理判斷下，進行拍攝將不會對公共健康、安全或常規福祉產生不利影響，市政經理有權修改或放棄書面要求。

Marlowe表示，市政法規授權市政經理，確認收到的同意數量是否足夠，而她對該法規的解釋就要求100％同意。她指出，該規範要求「書面同意」，而不是「沒有反對」，這是非常不同的標準。聖市居民往往不喜歡在市內拍攝電影，特別是在住宅區，因為會造成街道和社區中的人、車和卡車增加，「因此邏輯上同意的門檻，必須在最高水平」。

但本案的申請者認為，這就是法規給市政經理留下的一部分裁量空間，市政經理就利用了這一條款改變門檻。她們認為，以往多年的拍攝申請，都未曾有如此高的標準，通常即使要求收集鄰居同意，常規只是上門三次如果都不在家則視為空屋，且將所有空屋都算是反對票，那麼幾乎不可能完成，尤其疫情以來許多屋主都不住在聖市甚至不在美國 。突然將對她們的項目的門檻提到如此之高，她們想不到別的原因，只能覺得是種族歧視 。

按市政經理的算法，空屋屋主沒有同意，那申請者們獲得的同意百分比僅為51％，此外還有一名居民積極反對該項目。

不過Marlowe表示，在有一個或多個居民積極反對的情況下，她從來沒有選擇放棄這個100％的要求。她表示，如果至少沒有一個積極反對的居民的話，她可能會考慮放棄書面同意的要求。她再次強調該項目沒有受到任何不同的對待，「任何相反的暗示都是錯誤的」。

此外申請者們表示，市政經理迴避與她們面談或視訊面談，一直只肯發郵件，從頭到尾只說上十分鐘的話，而市議會時還稱她花費了足足50個小時的工作時間。Marlowe則稱，她曾多次向申請人解釋批准的過程和要求，而社區參與經理Amanda Fowler也多次交流，並向申請人解釋市政法規。Marlowe表示她和申請人在1月27日至28日之間通過電子郵件進行溝通，並解釋了法規和申請標準。

該案第二次市議會上訴聽證，將在14日下午6時在聖瑪利諾中心（San Marino Center）舉行，線上ZOOM也會直播。