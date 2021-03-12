南加2兄弟涉華府暴亂被捕

紅色方框中的肖恩科頓和右上角的凱文科登9日被捕，他們被聯調局指控參與1月6日對美國國會大廈的襲擊事件。（聯邦調查局照片）

分別住在洛杉磯 市和洛縣阿罕布拉 市（Alhambra）的一對兄弟近日被聯邦探員逮捕，他們被控與前總統川普的數百名支持者，參與1月6日襲擊國會大廈事件。

聯邦調查局（FBI）發言人說，探員9日凌晨突襲兩處民宅，逮捕33歲的阿罕布拉市居民凱文科登（Kevin Cordon），和35歲的洛杉磯市民肖恩科登（Sean Carlo Cordon），行動過程未遭遇抵抗。科登兄弟9日在洛市聯邦法院出庭，兄弟倆各以5萬元交保。

到目前為止，因涉嫌參與暴亂闖入國會大廈被逮捕的少數加州人中，科登兄弟是其中兩個。當天有數百人圍攻政府，迫使國會議員和副總統潘斯（Mike Pence）在象徵性的投票認證中被迫撤離。從那以後，已有數百人被指控闖入國會遭到逮捕和起訴。

聯邦調查局探員向法庭作證指出，通過監視攝像機的鏡頭、飛行紀錄、駕駛執照，甚至從內部發出的照片數據中，將科登兄弟倆確定為國會大廈襲擊事件的參與者。同一天他們在建築物或華府周圍打電話。

弟弟凱文科登首先通過芬蘭新聞網站發布的視頻引起FBI注意。該網站一名記者在離開國會大廈場地時，採訪了裹著美國 國旗、額頭上沾滿鮮血的凱文科登。在他身後的視頻中可看到哥哥肖恩。

凱文科登對芬蘭報紙「Ilta Sanomat」的記者說：「我們正在站起來，正在奪回我們的國家。這僅僅是開始。」

聯調局表示，當日錄像顯示，凱文科登裹著美國國旗，肖恩科登戴著防毒面具，他們通過破窗進入建築物。