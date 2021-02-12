洛縣檢察官 控告檢察長賈斯康職場霸凌

洛杉磯縣檢察官哈塔米。（KTLA）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）的爭議越來越多，繼洛縣檢察官協會控告賈斯康撤銷加重刑期違法，又有檢察官指控賈斯康職場霸凌 ，告進法院。

洛杉磯縣檢察官哈塔米（Jon Hatami ）10日控告上司及洛杉磯縣府毀謗名譽，因為新任檢察長賈斯康以「恐怖份子」等帶有種族歧視 的言詞侮辱下屬。哈塔米的委任律師Brian Claypool則強調，賈斯康是在對哈塔米進行職場霸凌。

KTLA電視台報導，賈斯康曾在自己的Podcast中指稱，不願配合他的檢察官都是「內部恐怖份子」（internal terrorist）。對此，伊朗裔的哈塔米表示，賈斯康不准檢察官使用「罪犯」（criminal）或被告（defendant），但是賈斯康自己卻能叫下屬為「恐怖份子」，他不知道標準何在。

因為哈塔米曾循檢方內部監督管道尋求協助，卻毫無回應，因此決定委託律師對賈斯康與縣府提告，原因是工作環境惡劣與言語侮辱。律師Brian Claypool說，因為哈塔米曾經指責賈斯康的減刑規定不合憲法，所以賈斯康一度指稱哈塔米不適任、充滿幻想，但現在更以指責哈塔米自身行為不檢。

哈塔米疑似受辱的起因是幼童費南德茲（Gabriel Fernandez）遭虐致死的案件，哈塔米最終起訴母親與男友，並由法院判處死刑。但根據哈塔米與委任律師所稱，賈斯康不滿此案處理方式，在上任前告訴電視台，已經擔任15年檢察官的哈塔米，求處死刑只是為了「自我滿足」。

哈塔米說，身為檢察長卻如此批評下屬「相當無恥」（shameful），賈斯康必須對費南德茲，以及費南德茲的其他家人道歉。