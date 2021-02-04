想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座

加州州長紐森。（ABC 7）

自從去年3月開始的疫情 ，似乎讓民怨瀕臨極限，而最新的發洩對象正是加州 現任州長紐森。第五次針對紐森的罷免案正在連署之中，只要反對者能在今年3月17日前拿到150萬份有效連署，就能在審查通過後的80天再度挑戰紐森。目前已有數位共和黨 人表態，在罷免紐森的同時參選州長。

雖然在2022年的大選中擊敗紐森也並非不可能，但許多共和黨人已經按捺不住，亟於想在今年就把紐森拉下台。其中包括聖地牙哥前市長佛康納（Kevin Faulconer），他3日在洛杉磯市聖彼渚一所公立學校的造勢活動中強調，所有的防疫規定都該基於科學事實，但加州民眾現在所經歷的卻非如此。

佛康納強調，禁止室外供餐絕對沒有科學根據，而這位州長更在幾個月之前，禁止孩童與家人外出遊玩，學校裡更是空蕩蕩的，「這些決定一點科學根據都沒有」。紐森辦公室對此表示，佛康納並不是第一個想要當州長的川粉，但他卻是第一個搞砸疫情與遊民問題的政客。

摩拳擦掌的共和黨人還包括考克斯（John Cox），他先前在2018年大選時輸給紐森，但他已經表態，如果罷免成案他將再次挑戰州長寶座。極右派社群媒體意見領袖Mike Cernovich也考慮參選。罷免行動Recall Gavin 2020的政治顧問伊康納米（Randy Economy）強調，紐森是加州的全權負責人，但是他面對疫情的作為卻慘不忍睹。