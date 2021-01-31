拜登移民政策 有利理工科研究生及H4工卡申請者

Meng Law Group PC創始合夥人孟小潔。（線上截圖）

拜登 的移民政策走向是許多華人非常關注的議題，尤其是H1B 工作簽證、綠卡相關規定。Meng Law Group PC創始合夥人孟小潔30日在北美華人會計師協會、國稅局、世界日報合辦的「新春稅務生活線上大講座」上指出，2021年H1B工簽將比照去年規則，在申請資格或勞資上的規則尚不改變；H4工卡持有者的工作權利也不受影響。

孟小潔表示，川普離任前曾發布許多行政命令，拜登總統上台後撤銷了川普尚未正式公告的移民相關行政命令，其中包括將H4工卡取消的命令。其他已經公告但未生效的移民相關行政命令被延後，將來經過公眾評議再決定是否執行或撤銷。

川普在任時期，要求企業提高持H-1B工作簽證的外國員工薪資，H1B也擬以薪水高低來決定抽籤順序。孟小潔表示，這兩項新規都尚未正式生效，抽籤制度今年不變，將按照原制度隨機抽籤，案件抽中後送交移民局 審核。抽籤名額仍是8萬5000個。

另方面，工簽申請原計劃增漲薪資水平，勞工局也對此喊停，今年薪資漲幅不會有變化。簡言之，H1B申請現狀與去年沒差別，不過審核批准率似有上升趨勢。孟小潔預測，批准率未來不會出現斷崖式下跌的現象。

孟小潔也提到，拜登移民政策有意取消根據出生地區不同所制定的排期，因此，印度人及中國人的排期可望得到緩解。拜登也曾表示讓理工科系研究生更容易留美，並計劃將H4有工作權利立法。她猜測拜登新移民政策將有利於理工科研究生及H4工卡申請者。