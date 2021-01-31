我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

拜登移民政策 有利理工科研究生及H4工卡申請者

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Meng Law Group PC創始合夥人孟小潔。（線上截圖）
Meng Law Group PC創始合夥人孟小潔。（線上截圖）

拜登的移民政策走向是許多華人非常關注的議題，尤其是H1B工作簽證、綠卡相關規定。Meng Law Group PC創始合夥人孟小潔30日在北美華人會計師協會、國稅局、世界日報合辦的「新春稅務生活線上大講座」上指出，2021年H1B工簽將比照去年規則，在申請資格或勞資上的規則尚不改變；H4工卡持有者的工作權利也不受影響。

孟小潔表示，川普離任前曾發布許多行政命令，拜登總統上台後撤銷了川普尚未正式公告的移民相關行政命令，其中包括將H4工卡取消的命令。其他已經公告但未生效的移民相關行政命令被延後，將來經過公眾評議再決定是否執行或撤銷。

川普在任時期，要求企業提高持H-1B工作簽證的外國員工薪資，H1B也擬以薪水高低來決定抽籤順序。孟小潔表示，這兩項新規都尚未正式生效，抽籤制度今年不變，將按照原制度隨機抽籤，案件抽中後送交移民局審核。抽籤名額仍是8萬5000個。

另方面，工簽申請原計劃增漲薪資水平，勞工局也對此喊停，今年薪資漲幅不會有變化。簡言之，H1B申請現狀與去年沒差別，不過審核批准率似有上升趨勢。孟小潔預測，批准率未來不會出現斷崖式下跌的現象。

孟小潔也提到，拜登移民政策有意取消根據出生地區不同所制定的排期，因此，印度人及中國人的排期可望得到緩解。拜登也曾表示讓理工科系研究生更容易留美，並計劃將H4有工作權利立法。她猜測拜登新移民政策將有利於理工科研究生及H4工卡申請者。

移民局 拜登 H1B

上一則

大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託

下一則

圓夢親子樂團 早鳥優惠報名

延伸閱讀

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音
拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚

拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚
拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者

拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者
中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」

中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」
不可忽視的保險常識 林大衛1/30主講

不可忽視的保險常識 林大衛1/30主講
拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬

拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇