大都會鐵路 恢復聖伯納汀諾快速路線

此前受疫情影響，大都會鐵路（Metrolink）曾關閉南加部分鐵路線路。此次重開聖伯納汀諾快線將方便許多市民出行。（LAtimes）

大都會 鐵路局（Metrolink）11月15日宣布，恢復聖伯納汀諾快速路線（San Bernarino Line Express）服務。大都會鐵路在重新恢復乘客需求量較高的列車路線的同時，也會暫時停運乘客量較低的路線。

大都會鐵路局首席執行官（CEO）維金斯（Stephanie Wiggins）表示，她的目標是為依賴捷運 系統的必要行業工作人員（Essenial Workers）提供更能滿足其需求的捷運行程。新的捷運路線將繼續提供足夠空間，以幫助乘客保持社交距離 。

新的捷運日程將包括發車時間更早的早班車和午班車，這些調整反映了疫情對公共交通的衝擊。在新的捷運日程下，許多在聖伯納汀諾線和羚羊谷線（Antelope Valley line）的列車出發時間，將會調整到更方便乘客記憶的時間。大都會鐵路也會保證捷運和其它公共交通網的無縫連接。

此次列車日程會影響到羚羊谷、橙縣（Orange County）、范杜拉縣(Ventura County)、聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)、河濱縣(Riverside County)以及內陸帝國（Inland Empire）等地區的列車時刻。希望了解具體信息，可登錄大都會鐵路官網metrolinktrains.com查詢.