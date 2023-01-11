雷傑納隆科學獎準決賽 華裔生加州、紐約州入圍最多

「雷傑納隆科學獎」10日公布2023年入圍準決賽的300名學生名單，紐約州、加州入圍學生最多。(取自雷傑納隆科學獎臉書)

「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)10日公布2023年入圍 準決賽(semi-finalists)的300名學生名單，以紐約州、加州 和麻州入圍人數最多；華裔入圍學生加州25人、紐約州22人、麻州11人。

紐約市特殊高中布朗士科學高中(Bronx HS of Science)入圍人數再次奪冠，共十人，包括兩名華生 ，此外長島曼哈塞高中(Manhasset HS)、大頸南高中(Great Neck South HS)、傑瑞柯高中(Jericho Senior HS)等學校每所都有多名學生入圍，且其中多為華生。

紐約市入圍的華生包括：哥倫比亞語法預備學校(Columbia Grammar & Preparatory School)的Andrew Chen和Joshua Luo、布朗士科學高中的Julianne Lee和Xin Qi Liu，Horace Greeley高中的Elvin Lo、Julia Sun和Amy Yang，史岱文森高中的Kathleen Zhang，以及布碌崙(布魯克林)科技高中的Eileen Zheng。

長島入圍的華生包括：賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希(Sabrina Guo)、Alex Wang和Tianyi (Tina) Zhang，長島平原貝思佩奇約翰甘迺迪高中(Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy HS)Ethan Hsu、赫瑞克斯高中(Herricks High School)的Ashley Lam和Jeylin Lee、曼哈塞高中(Manhasset HS)的Allen M Qian、納蘇郡大頸南高中(William A. Shine Great Neck South High School)的Amber Sun、羅斯林高中(Roslyn High School)的Maxx Yung，以及傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)的Kevin Zhu。

除紐約州外，加州、麻州、佛州馬里蘭州、德州、密西根州等也有不少華裔學子入圍，其中加州華裔學生的表現最為亮眼。

今年研究項目涵蓋的主題，從分析俄烏戰爭的影響到開發環保生物燃料，以及改進用於檢測阿茲海默症、膀胱癌、猴痘、自閉症等疾病和神經系統疾病的方法；另外還有社會議題主題，例如探索減少社交媒體引起的情緒困擾和暴力的方法，以及研究強制佩戴口罩如何影響人們識別他人面部表情的準確度等。

入圍準決賽的學生每人可獲得2000元獎金；24日(周二)將公布進入決賽的40名學生名單，並在3月9日至15日間參賽，爭奪總額超過180萬元的獎金。