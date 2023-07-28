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南韓國民料理被台灣這泡麵屌打？老饕幫說話曝美味祕訣

聯合新聞網／即時報導
炸醬麵是南韓的國民料理之一。（示意圖／ingimage）
炸醬麵是南韓的國民料理之一。（示意圖／ingimage）

許多人喜歡品嘗異國美食，透過食物了解其他國家的多元面貌。一名網友表示，自己受到韓劇影響，便買了韓式炸醬麵嘗鮮，沒想到買回來卻後悔莫及，他抱怨「一點也不好吃啊，麵糊糊的、甜甜的」，更認為台灣老牌泡麵完全屌打對方，文章掀起熱烈討論，饕客也跳出來解答「美味祕訣」。

一名網友在PTT發文表示，常看到韓劇的演員們吃著黑呦呦的炸醬麵，每個人都吃得很香、很涮嘴的樣子，讓他很想試吃看看。沒想到與期望不同，原PO坦言近日買了一碗回來嘗鮮後大失所望，怒轟「超甜啊，一點也不好吃，麵糊糊的、甜甜的，超難吃」。

原PO認為台灣老牌泡麵推出的炸醬麵完全屌打韓式炸醬麵，更在文中提問，「有沒有南韓炸醬麵超難吃的卦？」

文章掀起討論，部分網友留言附和原PO，覺得味道跟想像的不太一樣，「對，味道跟想像中完全不一樣」、「真的難吃，第一次吃還以為被整」、「真的是不好吃，又糊又甜還有點噁…」，也有人持不同看法，認為口味不同罷了，「很好吃呀，你是吃到什麼」、「很普啦，但不會說它難吃，可能我們不習慣」、「我也覺得很普通 ，吃不習慣」。

饕客也跳出來分享韓式炸醬麵的「美味祕訣」，那就是要吃店家現煮的，不要買泡麵回來嘗鮮，「泡麵的韓式炸醬麵真的雞X難吃，真的韓式炸醬麵沒那麼甜口，不過有點油」。饕客認為，多數南韓的麵條比台灣的好吃一些，口感較Q彈，反之台灣的麵條麵粉感則比較重。

韓劇 南韓

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