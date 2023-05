連續烹飪100小時不間斷 奈及利亞大廚要挑戰世界紀錄

CNN報導,奈及利亞大廚貝西(Hilda Effiong Bassey)連續100個小時不停烹飪,試圖締造新的世界紀錄,期間更引發全國性轟動。

貝西在社群媒體以「Hilda Baci」文明,11日開始作飯,並且一直持續到了15日,發明超過55種食譜 與超過100道的佳餚,旨在馬拉松 式展現廚藝期間,讓最棒的奈及利亞美食 亮相。

VIDEO: Moment Hilda Baci Hit 100-hour Cooking Record



Nigerian chef, Hilda Effiong Bassey also known as Hilda Baci, on Monday achieved a 100-hour record time of marathon cooking.



Hilda was initially scheduled to stop at 4 pm on Monday culminating in her former 96-hour target,… pic.twitter.com/wYyY7GfKYC