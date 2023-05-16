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連續烹飪100小時不間斷 奈及利亞大廚要挑戰世界紀錄

編譯周辰陽／即時報導
奈及利亞大廚貝西11日開始作飯，並且一直持續到了15日，目標是挑戰印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下的87小時45分鐘最長烹飪馬拉松紀錄。（路透）
奈及利亞大廚貝西11日開始作飯，並且一直持續到了15日，目標是挑戰印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下的87小時45分鐘最長烹飪馬拉松紀錄。（路透）

CNN報導，奈及利亞大廚貝西（Hilda Effiong Bassey）連續100個小時不停烹飪，試圖締造新的世界紀錄，期間更引發全國性轟動。

貝西在社群媒體以「Hilda Baci」文明，11日開始作飯，並且一直持續到了15日，發明超過55種食譜與超過100道的佳餚，旨在馬拉松式展現廚藝期間，讓最棒的奈及利亞美食亮相。

貝西想要打破的最長烹飪馬拉松紀錄為87小時45分鐘，是由印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下。儘管金氏世界紀錄委員會仍必須確認滿足所有的標準，以及她是否將成為新的紀錄保持者，但通登在貝西著手挑戰之前已經發布訊息，表達了她的支持。

貝西告訴CNN，她之所以受到激勵要嘗試破紀錄，是因為她想要把奈及利亞菜放上地圖，「奈及利亞美食是最好的，食譜傳播的越廣，就會有越多人願意嘗一嘗，奈及利亞菜就是如此可口的食物」。

雖然貝西在奈及利亞首都拉哥斯瘋狂烹飪期間自始至終缺乏睡眠，但是她維持著飽滿的精神，還可以見到她手舞足蹈，跟成群結隊到場支持她的粉絲揮手致意。這些接受CNN訪問的粉絲中，有搭了整晚巴士而旅行數百公里的男子，也有兼烹飪馬拉松主持人的當地媒體名人，還有音樂家跟政治人物等社會名流。

貝西告訴CNN，她在第一天幾乎要放棄了，但超越之前的紀錄後，就決定以100小時為目標，「第一天最困難了，進入6小時的時候，我準備要放棄了，我覺得像奇蹟發生了，我不知什麽原因做到了，支持令人難以置信」。

奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，試圖締造新的世界紀錄，期間更引發全國性...
奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，試圖締造新的世界紀錄，期間更引發全國性轟動。（路透）
奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，試圖締造新的世界紀錄，期間更引發全國性...
奈及利亞大廚貝西連續100個小時不停烹飪，試圖締造新的世界紀錄，期間更引發全國性轟動，大批粉絲成群結隊到場支持。（路透）

馬拉松 食譜 美食

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