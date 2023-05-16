連續烹飪100小時不間斷 奈及利亞大廚要挑戰世界紀錄

奈及利亞大廚貝西11日開始作飯，並且一直持續到了15日，目標是挑戰印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下的87小時45分鐘最長烹飪馬拉松紀錄。（路透）

CNN報導，奈及利亞大廚貝西（Hilda Effiong Bassey）連續100個小時不停烹飪，試圖締造新的世界紀錄，期間更引發全國性轟動。

貝西在社群媒體以「Hilda Baci」文明，11日開始作飯，並且一直持續到了15日，發明超過55種食譜 與超過100道的佳餚，旨在馬拉松 式展現廚藝期間，讓最棒的奈及利亞美食 亮相。

VIDEO: Moment Hilda Baci Hit 100-hour Cooking Record



Nigerian chef, Hilda Effiong Bassey also known as Hilda Baci, on Monday achieved a 100-hour record time of marathon cooking.



Hilda was initially scheduled to stop at 4 pm on Monday culminating in her former 96-hour target,… pic.twitter.com/wYyY7GfKYC — Punch Newspapers (@MobilePunch) May 15, 2023

貝西想要打破的最長烹飪馬拉松紀錄為87小時45分鐘，是由印度大廚通登（Lata Tondon）於2019年創下。儘管金氏世界紀錄委員會仍必須確認滿足所有的標準，以及她是否將成為新的紀錄保持者，但通登在貝西著手挑戰之前已經發布訊息，表達了她的支持。

貝西告訴CNN，她之所以受到激勵要嘗試破紀錄，是因為她想要把奈及利亞菜放上地圖，「奈及利亞美食是最好的，食譜傳播的越廣，就會有越多人願意嘗一嘗，奈及利亞菜就是如此可口的食物」。

雖然貝西在奈及利亞首都拉哥斯瘋狂烹飪期間自始至終缺乏睡眠，但是她維持著飽滿的精神，還可以見到她手舞足蹈，跟成群結隊到場支持她的粉絲揮手致意。這些接受CNN訪問的粉絲中，有搭了整晚巴士而旅行數百公里的男子，也有兼烹飪馬拉松主持人的當地媒體名人，還有音樂家跟政治人物等社會名流。