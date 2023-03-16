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「亞洲50最佳餐廳」公布51至100名 台3餐廳入列

記者高婉珮／即時報導
來自台北的logy排名第57名。（取材自「亞洲 50 最佳餐廳」官網）
來自台北的logy排名第57名。（取材自「亞洲 50 最佳餐廳」官網）

「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）公布2023年度排名第51至100名餐廳名單，其中有17間新上榜餐廳；台灣共有3家餐廳入列，分別是來自台北的logy排名第57名、足立壽司排名第87名，以及位於高雄的法式料理餐廳的Liberté則排名第96名。

整體來說，今年台灣餐廳的排名普遍滑落。logy的排名從去年的第38名，滑落到今年的第57名；足立壽司去年排名第52名，今年下滑至第87名；Liberté去年排名第72名，今年則名列第96名。

足立壽司排名第87名。（取材自「亞洲 50 最佳餐廳」官網）
足立壽司排名第87名。（取材自「亞洲 50 最佳餐廳」官網）

位於高雄的法式料理餐廳的Liberté則排名第96名。（取材自「亞洲 50 最佳...
位於高雄的法式料理餐廳的Liberté則排名第96名。（取材自「亞洲 50 最佳餐廳」官網）

至於去年排名第54名的MUME、第57名的祥雲龍吟，以及排名第99名的小樂沐，今年皆未進入第51至100名餐廳名單。倒是香港以8間上榜餐廳在名單中名列前茅，其中3間新上榜的餐廳分別是甬府（第54名）、Ando（第61名）及 Estro（第62名）。

東京共有6間餐廳榜上有名，其中最新入圍的餐廳分別是 Esquisse（第67名）、The Pizza Bar on 38th（第80名）以及 Hommage（第91名）。新加坡和曼谷均有6間餐廳入圍。

上海共有4間餐廳獲選列入名單，其中新上榜餐廳遇外灘，成功躋身第89名。吉隆坡、首爾及孟買，各有3間餐廳入選。

「亞洲50最佳餐廳」公布2023年度排名第51至100名餐廳名單。（取材自「亞洲...
「亞洲50最佳餐廳」公布2023年度排名第51至100名餐廳名單。（取材自「亞洲 50 最佳餐廳」官網）

「亞洲50最佳餐廳」第51至100名的餐廳名單，遵循同樣的投票過程，由「亞洲50最佳餐廳」評審委員會（Asia's 50 Best Restaurants Academy）票選誕生。評審委員會由超過 300 名在亞洲餐飲界具有一定影響力的人士組成，成員包括食評家、廚師、餐廳東主和區域內備受推崇的美食家，整個評審委員會的性別比例為 50/50。

「亞洲50最佳餐廳」將於3月28日晚間與主辦目的地合作夥伴新加坡旅遊局（Singapore Tourism Board）合作舉辦實體頒獎典禮。

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