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世界最便宜泡麵？1包不到1美元 YouTuber試吃驚呆

聯合新聞網／即時報導
北京麻辣方便麵。（取材自淘寶）
北京麻辣方便麵。（取材自淘寶）

市售泡麵的選擇相當多，是許多人的省錢首選，便宜又能快速地解決一餐。然而，台灣一名YouTuber「尊」發現一款比印尼泡麵更便宜的品項，一包竟然只要2元台幣(約0.07美元)，堪稱全世界最便宜的泡麵。

「尊」日前拍攝關於泡麵的影片，透露小時候認為泡麵是人生中最美味的食物，至今也仍然相當喜愛。但隨著年紀逐漸增長，「尊」好奇除了常吃的泡麵之外，世界上還有什麼特別花樣的泡麵？其中，「尊」發現一款「北京麻辣方便麵」，外表看起來和一般泡麵沒太大差異，售價還居然只要2元台幣。

「尊」開箱後發現，2元台幣的泡麵裡面只有麵體和調味粉，沒有其餘的配料，但實際吃起來的味道很不錯，有點像硬一點的科學麵，同時味覺上有微麻感。對此，「尊」開玩笑向泡麵廠商們喊話，「不要再把那些蔬菜乾放進去，然後把售價賣5倍給我了！」

除此之外，「尊」也分享一款要價349元台幣(約11.6美元)的超豪華泡麵，主打是佛跳牆風味，裡頭有雞湯、食鹽、雞翅、芋頭、鵪鶉蛋、干貝、鮑魚、紹興花雕酒、栗子、白果、竹蛤、香菇、蠔油等食材。不過「尊」試吃後相當失望，整體表現很普通，只有芋頭讓他稍稍感到驚豔。

北京 印尼 蔬菜

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