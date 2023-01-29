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中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

洛杉磯中央市場匯集各地美食 有如城市縮影

中央社／洛杉磯28日專電
洛杉磯中央市場（Grand Central Market）的霓虹燈招牌是一大特色，用餐區一角的霓虹燈牆吸引遊客拍照。（中央社）
洛杉磯中央市場（Grand Central Market）的霓虹燈招牌是一大特色，用餐區一角的霓虹燈牆吸引遊客拍照。（中央社）

電影「樂來越愛你」（La La Land）在此取景，多彩霓虹燈與世界各地美食相映成趣，超過105年歷史的洛杉磯中央市場，歷久彌新，是遊客到洛杉磯不可錯過的景點。

啟用於1917年的中央市場（Grand Central Market）位在洛杉磯市中心，天花板挑高的室內空間，經常塞滿來自世界各地的遊客。

同一個屋簷下，美式烤肉、日本拉麵、墨西哥塔可、泰式糯米飯、義式披薩、中國炒麵通通集合在一起，攤位相鄰的還有新潮酒吧與咖啡店。

市場內40個攤位彷彿洛杉磯的縮影，不同族群帶著遠道而來的家鄉味在這座城市落地生根，交融拼貼之後創造新的傳統，成了洛杉磯獨有的美食地景。

洛杉磯中央市場（Grand Central Market）新舊交融，老式雜貨店賣...
洛杉磯中央市場（Grand Central Market）新舊交融，老式雜貨店賣著乾貨、香料與雜糧，既是觀光客造訪的旅遊景點，又富含在地生活痕跡。（中央社）

2013年市場整修之後，引進不少新潮店家，但幾十年老味道仍然保存在各個角落，老式雜貨店賣著乾貨、雜糧、香料、糖果。市場各攤位都是私人擁有、獨立經營，代代傳承至今。

1990年代翻修之後，攤位架設起統一樣式的復古霓虹燈。電影「樂來越愛你」曾在這裡取景，一處熟食攤上還貼著電影海報，吸引影迷拍照留念。

市場位於一棟商業大樓，建築物散發濃厚的歷史感，富含學院派藝術風格（Beaux-Arts），原來這是1897年蓋成的大樓。這棟建築一度是販售名貴商品的百貨公司，當年可是洛杉磯第一座鋼筋結構的防火建築。

洛杉磯中央市場（Grand Central Market）最初是商用建築一樓，如...
洛杉磯中央市場（Grand Central Market）最初是商用建築一樓，如今挑高的天花板掛著各個攤位的特色霓虹燈，各國美食匯聚一堂。（中央社）

洛杉磯 電影 美食

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