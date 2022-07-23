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珍奶失寵？他們迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

聯合新聞網／ 綜合報導
溫哥華珍珠奶茶節一天吸引約１萬人參與，不同族裔、不分老少，都喜愛珍珠奶茶。（中央社）
溫哥華珍珠奶茶節一天吸引約１萬人參與，不同族裔、不分老少，都喜愛珍珠奶茶。（中央社）

台灣的手搖飲料店遍布大街小巷，買杯飲料就跟到便利商店消費一樣方便。一名男大生表示，自己身邊有一名外國朋友，這半年喜歡相約出門買飲料，且最近還迷上了冰淇淋紅茶，直呼「誰教她點這麼Local的飲料啦」，也讓不少網友嗅到商機表示「會不會像珍奶一樣走向全球」。

原PO在Dcard附上外國女性友人照片，大讚對方是一名巴拉圭美女。原PO表示疫情期間這位外國朋友回不了國，所以兩人經常相約出門。原PO還說那名巴拉圭美女原本是個不喝飲料的人，但卻對冰淇淋紅茶一試成主顧，而自己也對外國人會點「這麼Local的飲料」感到意外。

貼文一出，底下不少鄉民興奮表示「冰淇淋紅茶即將紅遍全世界」、「之前出國的時候也沒有看到有地方賣冰淇淋紅茶，原來是個商機」、「台灣又多了一個可以外銷全球的商品了」、「我之前的外國朋友也是，不愛珍奶但超愛冰淇淋紅茶」。

有網友分析冰淇淋紅茶受歡迎的原因，「喝起來就像沒均勻的奶昔，所以他們喜歡吧」、「可能類似國外的漂浮可樂吧」，也有人打臉原PO「這不Local吧！好歹試試看多多綠」。

台灣人愛喝手搖飲，這項堪稱台灣在地特色的手搖飲文化也紅到國外去，連帶影響不少在台生活、來台旅遊的外國人消費意願。根據經濟部統計，台灣每年可賣出10.2億杯手搖飲，等於說平均每人每年喝掉43.3杯。財政部統計資料庫數字也顯示，去（2021）年前11月全台總計2.6萬家飲料店，較2020年底成長1587家，不畏疫情影響逆勢成長。

台灣的珍珠奶茶紅遍全球各地。（示意圖／ingimage）
台灣的珍珠奶茶紅遍全球各地。（示意圖／ingimage）
加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）稱自己是珍珠奶茶超級粉絲，喝著...
加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）稱自己是珍珠奶茶超級粉絲，喝著奶茶的同時，對台灣來的零食商品也很感興趣。（中央社）
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣贈送台灣黑熊玩偶給加拿大卑詩省省督奧斯汀（J...
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣贈送台灣黑熊玩偶給加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）。圖右起為劉立欣、奧斯汀和溫哥華珍珠奶茶節主席楊晟帆。（中央社）
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中南美洲臺灣商會聯合總會名譽會長李繼光夫婦兩人從哥斯大黎加到溫哥華拜訪好友王美琴（左）。李繼光很開心品嘗到美味珍珠奶茶。（中央社）
鄭松明帶著小孫子胡育愷逛珍珠奶茶節，特地花了一些時間跟孫子解釋台灣珍珠奶茶的歷史...
鄭松明帶著小孫子胡育愷逛珍珠奶茶節，特地花了一些時間跟孫子解釋台灣珍珠奶茶的歷史。（中央社）

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