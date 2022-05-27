白飯加入這一物攪拌「很消暑」 釣出眾多愛好者

原PO分享將冰綠豆湯與白飯混合的吃法，釣出許多愛好者。 圖／ingimage

每到夏天，炎熱的天氣總讓人沒食慾，許多人都想吃些冰涼食物來消暑，一名網友就分享自己在白飯裡加入綠豆湯的獨特吃法，他以為大家也都會這樣吃，沒想到卻被朋友給「矯正」。貼文意外釣出不少吃過的同好，還有人指出這是南部吃法。

原PO在臉書 「爆廢公社」寫道，以前常看爸爸把冰綠豆湯加進白飯裡攪拌，他有樣學樣也跟著這樣吃，久了也就習慣了。原PO以為大家都會這樣做，但有一次到朋友家吃飯「被矯正」，才知道原來沒有這樣的吃法，這讓他好奇是不是也有人會把綠豆湯和白飯混在一起吃。

貼文引起熱烈討論，「都是澱粉，可以看成是飯蓋飯的概念」、「加冰綠豆和熱飯不就溫溫的，應該已經加糖了吧，真的好吃嗎？」、「第一次看到」、「應該類似八寶粥的概念」、「很棒呀，正餐甜點一次解決」、「自己開心就好~何必管別人怎麼吃」。

還有不少同好分享經驗，「冰熱都好吃，熱的要甜一點，當甜品吃」、「我會，但要溫／熱的才好吃」、「有，仙草也可以，我們家老人家都是這麼吃的」、「不是沒人這樣吃，是他們不知道可以這樣吃，雖然我沒吃過，但也有聽過綠豆稀飯」、「我們有！夏天吃不下、這樣一餐」、「有喔，不過印象中我是加熱的，有點甜度才好吃」、「我家都用生米跟綠豆下去一起煮，等涼了冰起來，夏天吃真的好吃」。