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女網友為省錢吃泡麵配麥片 眾人驚嚇苦勸：生病花更多

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友認為外食一餐要70元台幣太貴，因此選擇吃7元台幣泡麵省錢。圖為示意圖。ingimage
女網友認為外食一餐要70元台幣太貴，因此選擇吃7元台幣泡麵省錢。圖為示意圖。ingimage

物價持續飆漲，餐飲價格上也十分有感，對於外食族而言是另一筆負擔，各種省錢妙招也因應而出。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，最近覺得伙食花費好高，所以規劃了一些便宜又不會營養不良的飲食方法，順便請益眾網友們是否也有自己的省錢妙招。

原PO提到，外食一餐都要70元（台幣，下同，約2.4美元）左右，讓她覺得真的好貴，而且住宿舍也不方便自己煮，所以為了省錢她會吃印尼知名的「營多泡麵」，「一天吃兩餐，蝦皮一包7元，一次買大量，免運費，一天餐費算下來不到30元，個人大推」。此外，她也會購買大份量的奶粉，並搭配45元一大包的便宜麥片，一天喝一次可以撐一個半月，但缺點是「甜甜的太常喝會很膩」。

原PO表示，她平常如果肚子餓會選擇多喝水、泡茶來減少飢餓感，也盡量減少喝飲料的次數，因為手搖飲其實不健康又貴，「真的想吃什麼東西，等放假回家裡吃，可以減少很多支出」，為此她也到版上向眾人請益：「如果早餐改成買即期吐司跟麵包不知道會不會更省錢？」

許多網友紛紛表示，「不要省過頭，避免把健康弄丟，長期的話醫療費也是很可觀的，泡麵跟燕麥應該不是可以長期吃的東西」、「外食一餐70很普通吧，哪裡貴？」、「只有我覺得那個營多泡麵很差評嗎？那個價格我認真還不敢吃」、「沒營養，到時候生病花更多」、「這樣好不健康」、「都是澱粉，妳要確定這樣真的好嗎」、「我也想知道，伙食費太高，窮到發瘋，但又怕吃太便宜，營養不均衡，身體變差」。

也有省錢達人分享，「醬油拌麵、沖泡式藕粉、水煮馬鈴薯、水煮蛋、味噌湯泡飯，雖然味噌一盒100，但可以分很多次煮，而且可以加蔥花或蛋」、「我之前是早餐三明治20元+紅茶，中餐牛奶麥片，晚餐吃便當補充肉跟青菜，這樣活了兩年，應該沒問題」、「超商友善食光可以買正餐，也可以先買好隔天早餐」、「推薦隔夜燕麥+香蕉，再加一顆水煮蛋，早餐這樣吃真的超飽、又健康，而且不會超過20」。

超商 醫療費 印尼

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