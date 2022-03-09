我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

一洲焦點／幫助侵略者 全球看中共如何自圓其說

媽把飯糰捏成「這形狀」孩子拒吃 網：食慾全無

聯合新聞網 / 綜合報導
調皮的媽媽把飯糰捏成蠶寶寶造型給孩子當早餐。(圖擷自Oui MaMa臉書)
調皮的媽媽把飯糰捏成蠶寶寶造型給孩子當早餐。(圖擷自Oui MaMa臉書)

有些父母為了改善孩子挑食的問題，會將食物改造成可愛的動物、卡通造型，希望引起孩子注意，改善食慾，近幾年也有不少創意造型食譜在網上流傳。日前有一位媽媽在臉書社團貼出她的造型料理照片，表示自己很用心製作，但孩子卻一口也不吃，網友一看這位媽媽的「得意之作」都嚇呆了，大呼實在「沒食慾」。

原PO「Oui MaMa」在臉書分享，表示自家小孩很喜歡吃「韓味不二海苔」包上肉鬆飯糰當作早餐，這天她突發奇想，將飯糰捏成特殊圖案，小孩卻堅決不吃。網友仔細一看才發現，這位媽媽把飯糰捏成一隻隻蠶寶寶的形狀，還用枸杞、芝麻裝飾蠶身，逼真程度百分百，讓許多網友看了毫無食慾。

此文一出，引來許多網友稱讚這位媽媽手藝驚人，「好噁心喔，但好好笑」、「嚇到吃不下了！嚇飽了」、「是我也吃不下，媽媽母湯喔」、「用成這個形狀，真的是難以下嚥」、「也太厲害了，好逼真」、「妳都不吃蠶寶寶，妳小孩會吃？」、「媽咪好勵志喔！正所謂『早起的鳥兒有蟲吃』，小朋友上學早起都嚇醒了」、「好調皮、手又巧」、「這到底是誰敢吃啦，小孩會有陰影」。

不少網友對「韓味不二海苔」讚不絕口，「鹹香鹹香，配飯剛好」、「買了三箱…都沒吃到一口的苦主」、「我小姪女之前很愛吃，說有香香的麻油味」，但也有網友認為這牌海苔太過油膩，「又油又鹹，可能韓國人都吃這個，健康一點的還是Kirkland 的，而且Kirkland每包分裝的份量恰恰好2到3人吃一餐。」

臉書 食譜

上一則

抗癌排毒 養生湯麵3道

延伸閱讀

南加華人餐廳復刻美食 50年前尼克森訪華國宴重現

南加華人餐廳復刻美食 50年前尼克森訪華國宴重現
港星田蕊妮尋回「很多現金」錢包… 親證台灣最美風景

港星田蕊妮尋回「很多現金」錢包… 親證台灣最美風景
南加華人餐廳 復刻尼克森總統50年前訪華國宴

南加華人餐廳 復刻尼克森總統50年前訪華國宴

聖托里尼島上的落日

聖托里尼島上的落日

熱門新聞

吐司（右）的熱量比白飯（左）更高，而且相關的飲食習慣也不如白飯。合成圖。（取材自pixabay）

想減肥就別碰吐司？這2關鍵很重要：不如吃白飯

2022-03-03 20:54
老婆蒸蛋超過半小時卻都還沒熟。（取材自臉書）

妻子蒸蛋半小時沒熟急求救 網：這都「跑光」怎麼熟？

2022-03-02 02:25
香甜蘋果湯

抗病蔬菜湯 天天喝不生病

2022-03-03 02:00
醃漬高麗菜

輕漬高麗菜 餐餐都下飯

2022-02-28 02:00
調皮的媽媽把飯糰捏成蠶寶寶造型給孩子當早餐。(圖擷自Oui MaMa臉書)

媽把飯糰捏成「這形狀」孩子拒吃 網：食慾全無

2022-03-09 14:51
明日葉養生湯麵

抗癌排毒 養生湯麵3道

2022-03-08 02:00

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜
股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答
大S再婚先斬後奏 S媽無奈「我已經管不了她了」

大S再婚先斬後奏 S媽無奈「我已經管不了她了」
國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶