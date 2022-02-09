攝取蛋白質非「蛋」不可？營養師：這些食物可取代

營養師說，攝取蛋白質不是非「蛋」不可，可用其他食物取代。（記者劉學聖／攝影）

台灣雞蛋 缺貨，民眾到處瘋狂搶蛋，若從營養分析，是不是非「蛋」不可？營養師表示，從雞蛋主要的蛋白質營養成分來看，還有豆、魚、肉等食物可以取代，其實缺蛋對營養的影響「不會很大」，可以採用豆漿、低脂牛奶 ，或四格方格的盒裝豆腐取代，不過要不要吃雞蛋，一部分也是依不同家庭成員，有所不同的需求，就營養來說，絕不是非「蛋」不可。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅說，從雞蛋營養成分來看，一顆雞蛋含蛋白質7公克、膽固醇250公克，其中最重要的營養素就是蛋白質，除了雞蛋以外，含蛋白質食物還有豆、魚、肉等，即使缺蛋，對營養的影響程度「不會很大」。

蘇秀悅說，如果從攝取蛋白質，減少膽固醇方面，一兩（600公克）里肌肉 同樣有7公克蛋白質，且膽固醇含量比蛋低。如果以相同7公克蛋白質食物，一顆蛋可用一杯240cc的豆漿或低脂牛奶，或是四格方格的盒裝豆腐取代，一樣可以獲得相同份量的蛋白質。

「沒有東西是不可取代的，也沒有一定要吃。」蘇秀悅說，食物上應多保持彈性。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，雞蛋是一個完整的生命，因此有完整的營養素，但雞蛋所含的營養素，其他食物均可以取代，且不見得一定要吃雞蛋，如鴨蛋、鵪鶉蛋也都可以。因此要不要吃雞蛋，還是因人而異，每個家庭有不同需求，可是就營養來說，絕不是非「蛋」不可。