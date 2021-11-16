大塊吃肉 以色列新創公司推出整塊人造肉

以色列新創公司Redefine Meat今天宣布拓展歐洲業務版圖，盼明年底前他們的產品能打入歐洲數以千計的餐廳，並首度推出整塊植物性人造肉。路透

以色列 新創公司Redefine Meat今天宣布拓展歐洲業務版圖，盼明年底前他們的產品能打入歐洲數以千計的餐廳，並首度推出整塊植物性人造肉。

路透社報導，Redefine Meat研發以3D列印 技術，仿腹脇肉牛排（flank steak）的人造肉，融合黃豆、豌豆蛋白、鷹嘴豆、甜菜根、營養酵母與椰子油而製成，已行銷以色列，還有德國、荷蘭及英國。

Redefine Meat表示，現階段人造肉製品多半僅用於牛絞肉料理，包括漢堡及香腸等，而整塊人造肉將使替代肉製品獲得更多消費者青睞。截至目前為止，以色列境內大約有150家餐廳採用這家新創公司供應的食材。

Redefine Meat執行長本-施特里特（Eshchar Ben-Shitrit）表示：「這（人造肉）根本就是個印鈔機，這就是我們生產人造肉的動機。」

不過Redefine Meat較大塊的人造肉製造過程比較複雜，目前還在改善中。

本-施特里特說：「我們正在提升產能，我們製成的每批人造肉都比先前的大5倍，所以我們正在改良…生產機器、生產流程，並且我們也正改良肉品的品質。」

Redefine Meat打算未來幾年內，在以色列、歐洲、美國 與亞洲闢建5座工廠。

英商巴克萊集團（Barclays Plc）評估，由於科技日新月異，以及新的科技改良人造肉的口感與種類，至2029年，人造肉的銷售規模可望達到1400億美元，大約是全球肉品市場的10%。