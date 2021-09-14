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廢墟？毛巾？他做蒸麵包失敗 被笑「像一攤爛泥」

編譯中心／綜合報導
網友做麵包失敗，結果成了有如一攤爛泥般的樣貌。（取材自推特）
網友做麵包失敗，結果成了有如一攤爛泥般的樣貌。（取材自推特）

社群網路時代，許多人煮菜做飯，常會順便把成品拍照上傳分享。不過有時拍出來的照片，其實是搞砸的失敗料理。最近就有日本網友，因為一張特別的料理失敗照，意外引起了話題。

根據日本媒體grape報導，日本推特網友「ysm_flop」分享照片，表示他本來想做一個「蒸麵包」，結果卻遭遇到「前所未有的失敗」。從照片畫面來看，可以見到一攤褐色，黏在保鮮盒上的東西。

如果不事先講，沒人會猜到這團東西，其實是在做蒸麵包。ysm_flop表示，連平常他不太說話的家人，這回見到這麼失敗的蒸麵包，都忍不住笑出來。而他推測失敗的原因，或許是因為在最後貼上了保鮮膜的緣故。

網友們則紛紛表示「看成狗狗」、「出現了沒預料到的惡魔」、「好像一作廢墟」、「與其說是『蒸麵包』不如說是『蒸毛巾』」、「肚子餓了」、「好像有這種陶瓷的藝術作品」、「化成泥的昆布」、「食材看起來軟綿綿的，搞不好很好吃」、「可以申請金氏世界紀錄『世界上最失敗的蒸麵包』」、「蒸的料理很深奧啊」。

日本 社群 推特

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