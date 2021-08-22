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好市多鴨胸輕鬆煮就像高級料理？網讚：怎麼煎都好吃

聯合新聞網／綜合報導
網友對好市多的鴨胸相當滿意，很多人都大推「怎麼煎都好吃」。（取材自Costco好市多 商品經驗老實說）
網友對好市多的鴨胸相當滿意，很多人都大推「怎麼煎都好吃」。（取材自Costco好市多 商品經驗老實說）

疫情期間，很多人因為落實防疫，盡量減少外出，因此出門吃飯的次數變少，改在家裡自煮的次數變多，也因此煮出心得，開始挑戰各式料理。近日有一名女網友表示，日前在好市多買了鴨胸，回來輕鬆用油煎後，就好像高級料理一樣，照片一出也引起網友暴動，曬出自己的料理照，直誇「怎麼用都好吃」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她日前到好市多的時候，買了肉品區的鴨胸回來料理，只是簡單的用油煎過後，鴨胸的表皮就呈現金黃脆感，裡面的肉也感覺粉嫩多汁，接著再切成小塊，旁邊放上蒜頭，就彷彿在高級餐廳用餐一般，她也大讚「這鴨胸可以啊！100分！」

由於照片實在太過可口，馬上引起網友暴動，很多有買來吃過的網友都大讚「very可以」、「鴨胸真的好吃，疫情前陣子比較嚴重，去買都買不到，上周去買就很多了」、「真的超好吃～家裡必備」、「煎一煎包上自製春捲皮！就跟外面賣的一樣…」、「真的隨便煎都很好吃」、「已經是公司伙食的家常了，最近買了松露醬很搭」。

據了解，好市多鴨胸一公斤289元，一片約250克，作法為退冰後擦去血水、去筋膜，皮切菱紋後撒鹽，乾鍋小火至200度左右，鴨排皮朝下慢煎逼油，油逼出來後把鍋子傾斜，讓油都在一邊，把鴨胸推至油裡一邊接觸鍋邊，30秒後換邊，一分鐘後換面，然後有個軟度後取出靜置10分鐘，接著切片擺盤灑鹽和黑胡椒，就能有皮脆、香嫩多汁的口感。

好市多 疫情 防疫

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