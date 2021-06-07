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1顆粽子熱量高達500卡 這樣吃粽不變胖

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

吃粽子為端午節傳統習俗之一，不過，市售粽子多以糯米製成，且使用高油脂五花肉或高糖分食材，不僅纖維質含量少，一顆粽子熱量更可能高達500至600卡，以體重50公斤者為例，需要在家拖地達3小時（約慢跑12公里）才能消耗熱量。

粽子熱量高 一天一顆為限

粽子種類繁多，各個口味誘人。一顆鹹粽熱量高達500至600大卡、甜粽約130至150大卡。建議一天就以一顆為限，適量取代部分主食。

減鈉減糖吃原味 不忘配蔬果顧健康

臺北市衛生局說明，製作鹹粽子時宜利用食材香氣與辛香料，如香菇、薑、胡椒粉增添粽子風味，減少調味料使用量，避免攝取過多的鈉。

此外，一般粽子就是纖維太少，糯米消化時需要較長時間，如包粽時餡料多一些蔬菜（如筍子、菇類等），吃鹹粽的時候也搭配一碟時令蔬菜，甜粽則以適量的水果取代內容物，提供膳食纖維更有助於消化。

飯後起身動一動 消耗熱量、促進腸胃蠕動

端午佳節居家吃粽子，臺北市政府衛生局建議，可先檢視粽子在型錄或外包裝上的成分及營養標示，挑選添加物少、熱量較低或體積較小的粽子，且適量攝取，並餐後起來動一動，運動除了可以消耗多餘熱量，也可以幫助腸胃蠕動，有助消化不容易脹氣。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50328

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