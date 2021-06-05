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營養師推「6大耐放營養食物」防疫也要健康吃

編譯中心／綜合報導
營養師高敏敏在臉書整理出「防疫採買耐放營養6大食材」，讓大家在疫情升級非常時期也能精準購買，最久食材的甚至能保存3年。 （示意圖／取材自pixabay）
營養師高敏敏在臉書整理出「防疫採買耐放營養6大食材」，讓大家在疫情升級非常時期也能精準購買，最久食材的甚至能保存3年。 （示意圖／取材自pixabay）

新冠疫情嚴峻，營養師高敏敏在臉書整理出「防疫採買耐放營養6大食材」，讓大家在疫情升級非常時期也能精準購買，最久食材的甚至能保存3年。防疫期間可以購入食材，減少外出次數，又能吃得健康營養。

首先是「可久放主食」，保存期限約1到2年，補充能量、未精緻的澱粉富含膳食纖維，推薦像是全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯、全麥麵包、蘇打餅乾、玉米罐頭。

第二為冷凍蔬果／低鹽低糖罐頭，保存期限約1到3年，透過急速冷凍的方式保存，營養價值依然豐富，罐頭則以少鹽少糖為首選，推薦如花椰菜米、冷凍莓果、冷凍蘆筍⋯等，蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、鳳梨罐頭。

營養師高敏敏在臉書整理出「防疫採買耐放營養6大食材」。（取材自高敏敏營養師臉書）
營養師高敏敏在臉書整理出「防疫採買耐放營養6大食材」。（取材自高敏敏營養師臉書）

第三是耐放型的新鮮蔬果，保存期限約2到3周，天然的維他命C、植化素，可以對抗疫情時緊張的壓力，幫助抗發炎，推薦像是高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑。

第四是冷凍／罐頭的蛋白質食材，保存期限約3個月到3年，可久放的優質蛋白質，鞏固免疫力之餘，當作嘴饞點心也很適合，推薦冷凍毛豆、凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭。

第五耐保存乳製品，保存期9個月到1.5年，每天鈣質不能缺少，保久乳沒有加防腐劑，和鮮乳一樣營養，推薦保久乳、奶粉、起司、乳酪。

最後則是方便食用烹調型食材 ，可保存約1個月到1年以上，堅果可以直接吃，雞蛋簡單烹調就很美味，健康沖泡飲品也很棒，推薦雞蛋、堅果、沖泡飲品。

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