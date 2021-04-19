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豆漿喝膩了求新配方 網推薦：加這些可鹹可甜

編譯中心／綜合報導
一名網友發文詢問「如何讓豆漿迸出新滋味」，貼文釣出大票網友留言回覆。（圖片取材自ingimage）
一名網友發文詢問「如何讓豆漿迸出新滋味」，貼文釣出大票網友留言回覆。（圖片取材自ingimage）

豆漿營養價值高，價格便宜，可鹹可甜又方便取得，是不少小資族補充蛋白質的健康飲品。近日一名網友發文詢問「豆漿的新配方」，貼文意外釣出內行高手解答。

一名網友在網路社群上發文詢問「如何讓豆漿迸出新滋味」，她在文中說明最近很常喝豆漿，但有時喝膩就會想換換口味，「除了堅果類的搭配，只知道一般飲料店有豆漿紅茶，可是除了搭紅茶之外還有什麼選擇嗎？」

貼文一出引起網友熱烈討論，不少網友提供自己喜愛的簡單配方，「加可可」、「咖啡豆漿」、「抹茶豆漿不錯」、 「豆漿拿鐵就是破產版的紅茶拿鐵」、「豆漿豆花不錯吃」、「加米漿」、「加乳清」、「以前喝過豆漿冬瓜，似乎還有豆漿咖啡」、「抹茶豆漿，南瓜豆漿，超好喝！」。

另外也有內行高手提供獨門秘方， 「豆漿火鍋呀，蠻好吃的」、「莓果豆漿，芝麻豆漿」、「加貝禮斯奶酒」、「我都加水果打一打，或加芝麻醬」、「地瓜」、「加黃豆粉、花生粉、芋泥、香蕉、燕麥等都不錯」、「豆漿鍋，豆漿冷麵，豆漿套乳清」、「1鮮奶：4豆漿」、「推薦加木瓜，真的好喝」、「加純喫茶烏龍青茶超搭，比紅茶好喝」。

咖啡 社群 破產

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