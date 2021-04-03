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好吃到有背德感？日業者推「炒麵+牛丼」評價超兩極

編譯中心／綜合報導
日本Sukiya推出的期間限定商品，從左到右分別為「炒麵牛丼」、「炒麵牛丼歐姆蛋咖哩MIX」、「兒童餐牛歐姆蛋炒麵」。（取自Sukiya官方網站）
日本Sukiya推出的期間限定商品，從左到右分別為「炒麵牛丼」、「炒麵牛丼歐姆蛋咖哩MIX」、「兒童餐牛歐姆蛋炒麵」。（取自Sukiya官方網站）

日式炒麵與牛丼，都是日本代表的平民美食。近來有日本餐飲業者突發奇想，將兩道充滿碳水化合物，都能當作主食的料理結合在一起販售。消息傳出後引起網友們正反兩方的意見。

根據日本媒體「食品產業新聞社」報導，日本知名連鎖牛丼品牌Sukiya宣布，將於4月7日至5月中旬，在日本各分店販賣期間限定商品「炒麵牛丼」，並與蠟筆小新最新的電影版動畫合作宣傳。一碗售價將訂在500日圓（約4.5美元）。

報導指出，Sukiya在2013年也曾經販售過相同的商品，據說還創下了「傳說級的販賣數量」。除此之外，這次還會販售「炒麵牛丼歐姆蛋咖哩MIX」與「兒童餐牛歐姆蛋炒麵」。前者除了有牛丼與日式炒麵，還加上咖哩、起司、歐姆蛋等配料。Sukiya官方還稱這道產品，是完成組合了「小時候愛吃的東西」的浪漫料理。

本次的炒麵牛丼系列商品，也將配合蠟筆小新電影版進行宣傳。（取自Sukiya官方網...
本次的炒麵牛丼系列商品，也將配合蠟筆小新電影版進行宣傳。（取自Sukiya官方網站）

不過消息宣布之後，網友們的反應不一。有網友相當期待，認為「來啦！我等超久的」、「高中生會很愛吧」、「只是多加個炒麵，但效果卻是一絕」、「以前有跟到！那個有如背德感的美味至今難以忘懷」、「跟紅生薑也超搭」、「碳水化合物ON碳水化合物，這什麼暴力又吸引人的食物」。

但也有網友質疑「以前吃過，炒麵醬汁跟牛丼醬汁完全不搭，根本是失敗作」、「我牛丼會選其他的東西搭，這個就算了」、「炒麵牛丼歐姆蛋咖哩，這到底在吃什麼都搞不清楚了」、「看起來一餐就會吃掉兩天必須的鹽分呢」、「Sukiya常常肉煮太久都變碎肉了」、「Sukiya是邪道，我牛丼都吃吉野家」。

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