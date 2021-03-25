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料理「薯」王？試試這些方法讓隔夜薯條「起死回生」

編譯中心／綜合報導
網友發文詢問如何讓隔夜薯條起死回生，釣出一票民間大廚分享料理方法。（取材自Ingimage）
網友發文詢問如何讓隔夜薯條起死回生，釣出一票民間大廚分享料理方法。（取材自Ingimage）

現代人熱愛速食，午餐點個漢堡、薯條加可樂，方便快速又美味。但有時工作繁忙，食物來不及趁熱吃完，美味總是大打折扣。一名網友發文詢問「料理隔夜薯條的妙方」，意外釣出許多民間高手提供獨門密招。

網友在網路社群發文求救「大量隔夜薯條，求各式做法」，他在文中表示妹妹任職的公司辦活動，買了太多速食吃不完，「剩下一大堆薯條冷了沒人要吃，就被我老妹搬回家了。至少20包中薯的量，大概有五六公斤吧⋯⋯未來幾周可能是薯條地獄」。

網友表示自己想過可以將薯條料理成馬鈴薯濃湯和咖哩，也看過其他人分享可以做成可樂餅，但是製作過程需要油炸，「想到要起油鍋就覺得很麻煩，所以想請教大家還有沒有什麼別的做法？」

網友紛紛留言分享自己的獨門料理密技，「加料當炒麵炒，澱粉類就有啦」、「加一點牛奶打糊煎煎餅？可以自己加高麗菜、肉片或海鮮」、「多加其他配料做成厚煎蛋」、「放進烤箱烤一烤，酥脆薯條又可再度重現，然後看要加什麼口味的粉當作變換味道」、「蒸軟後做番茄馬鈴薯泥」、「詹姆士有用隔夜薯條做過馬鈴薯沙拉」、「切大丁、加蛋加一點澱粉全部捏成餅，分裝冷凍，想到就拿出來煎」。

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